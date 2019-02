Debat: Fokus fjernes fra landets virkelige problem

Læserbrev: Her op til valget forsøger samtlige partier inde på Christiansborg at fjerne fokus fra landets virkelige problem, nemlig at der bliver mindre og mindre penge til velfærd og miljø. Mange af partierne, rød som blå foreslår, at der skal differentieres på pensionsalderen, så de, der har et hårdt fysisk arbejde, kan gå på pension i en tidligere alder. Dertil kan jeg kun tilslutte mig.

Der er kun et problem: Hvor skal pengene komme fra?

Hvis det skal kunne betale sig at arbejde, skal vi have flere til at bidrage til fællesskabet og specielt en mulig arbejdskategori, nægter at deltage, nemlig den støt stigende emigrantskare og efterkommere herfra.

Derfor er det fuldstændig omsonst at diskutere førtidspension, for vi kan kun bruge pengene en gang. Den samme diskussion gælder også vores miljø. Vi bliver nødt til at se sandheden i øjnene, hvis Danmark og resten af verden skal overleve. Der skal fokus på befolkningstilvæksten. Ikke bare her i Danmark, men også i Asien, Mellemøsten og Afrika samt hos alle emigranterne i Vesten. De såkaldte vismænd, som kun fokuserer på vækst, bør nedlægges, for kloden er voldsomt under pres, det samme gælder vores økonomi.

Vi har to valg: Enten kan vi køre nuværende kurs og ud over afgrunden, eller vi kan vælge at reducere befolkningstilvæksten.

Hvis der blot er en smule sund fornuft i politikkerne inde på Christiansborg, så skal fokus ligge et helt andet sted end det nuværende, også selv om det ikke er populært hos venligboerne og eliten.