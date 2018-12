Debat: Fødselskontrol er det forbudte ord

Læserbrev: Hvornår tager Afrika og Mellemøsten ansvar for den uhæmmede befolkningsvækst, der foregår i de egne?

I over 50 år har Vesten forsøgt at hjælpe ved hungersnød og krig både humanitært og teknologisk, men lige lidt har det hjulpet. Nu forsøger FN, som mest består af lande fra både Mellemøsten og Afrika at få Vesteuropa, herunder Danmark, til at modtage deres overskudsbefolkning, via en pagt som kaldes Marrakesh-aftalen. En pagt, der er bindende for alle parter, for hvorfor skulle man ellers underskrive den.

Det vil betyde en "bombe" under vores velfærd, da disse unge mænd (for det er mest unge mænd) skal sidestilles med flygtninge og have ret til økonomisk hjælp og familiesammenføring. Vi har set konsekvensen af de mange flygtninge og emigranter vi allerede har modtaget. Mange kommuners økonomi skranter, for der skal spares på de ældre, syge og børn.

Venstre siger, at det er godt med billig arbejdskraft, men ingen har spurgt de mange unge afrikanske mænd, som valfarter over Middelhavet, om de gider arbejde og hvor de kommer fra? Ingen ved hvem de er? Det kan jo lige så godt være unge mænd fra Boko Haram, som er det afrikanske modstykke til Isis. EU skulle beskytte Europas ydre grænser, i stedet opfordre EU Europas lande til at underskrive denne pagt.

Det er på tide, at Mellemøsten og Afrika griber i egen barm og indfører fødselskontrol, for kloden kan ikke holde til den eksplosive befolkningsvækst. Det er logik for burhøns.