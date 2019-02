Debat: Fødeafdelingen skal bevares i Svendborg

Læserbrev: Vi skal bevare en fødeafdeling i Svendborg, selvom det er besluttet at flytte afdelingen ind til OUH, når supersygehuset er bygget færdigt i 2022.

Siden beslutningen om at flytte fødeafdelingen blev truffet i 2016, er der sket en udvikling.

Regeringen har i sin præsentation af sundhedsreformen brugt omkvædet: "Hvis det ikke er svært, så skal det være nært."

Uanset hvor de politiske forhandlinger om reformen ender, så er der bred politisk enighed om at styrke nærheden i sundhedsvæsenet.

I udspillet til sundhedsreformen siger regeringen også, at alle førstegangsfødende skal have ret til at overnatte to dage efter fødslen på hospitalet. Også dét er et forslag, som flere partier bakker op.

Der er derfor en ny politisk situation. Og den taler til fordel for at bevare en fødeafdeling med 900 fødsler årligt i Svendborg.

Man kan ikke sige, at fødsler per definition er svære. Derfor bør ukomplicerede graviditeter, hvor der ikke er komplikationer undervejs, fortsat kunne finde sted i Svendborg. Det vil give en større tryghed for de fødende - i en af de allervigtigste situationer i en families liv.

Så lad os låne intentionen i sundhedsreformen og sige: "Fødsler er ikke svære, derfor skal de være nære."

Rasmus Helveg Petersen går til folketingsvalg på at arbejde for Svendborg og Langeland, for vores fødeafdeling, børnenes fremtid, flere uddannelser og et stærkt erhvervsliv.