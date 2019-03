Debat: Fødeafdeling skal fortsætte på Svendborg Sygehus

Læserbrev: Klart ja til, at fødeafdelingen på Svendborg Sygehus skal fortsætte, hvis der kan sikres et fagligt forsvarligt grundlag. Det tror og forventer jeg, der kan. Fortsat udvikling på området og kombineret med, at ved eventuelle meget komplicerede fødsler kan man arbejde sammen med det nye supersygehus i Odense.

Svendborg Sygehus er udbygget de seneste år og er allerede sikret i fremtiden som specialsygehus.

Der forventes i de kommende år igen et stigende antal fødsler og derfor er det oplagt nu at se på mulighederne for, at fødeafdelingen på Svendborg Sygehus kan fortsætte. Jeg har rettet henvendelse til sundhedsministeren om det til nærmere overvejelse og undersøgelse.

Også akutfunktionen på det medicinske område, planlagt kirurgi, andre specialer og skadeklinik skal fortsætte på Svendborg Sygehus.

Alt dette passer fint ind i vores udspil om sundhedsreformen, der skal sikre den nære sundhedsbehandling, og her kan røntgenafsnittet i Rudkøbing tænkes og planlægges med ind.

De akutte uheld og det alvorlige skal fortsat være på det nye supersygehus i Odense. Helikopter, akutbiler og moderne ambulancer sikre hurtig behandling.