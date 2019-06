Debat: Flyt flere uddannelser ud af de største byer

Læserbrev: Som folketingskandidat har jeg snakket med masser af vælgere.

Især en bekymring, som går igen: Hvordan ser fremtiden ud for vores små lokalsamfund?

Igennem årtier har centraliseringen betydet, at flere og flere unge presses til at flytte ind til de store byer for at tage sig en uddannelse og finde sig et job. Og desværre er det ikke dem alle, som vender hjem igen.

Det har store konsekvenser for lokalsamfund som dem, man finder her på Sydfyn.

Mange husker sikkert, at der engang var et populært lærerseminarium i Skårup. Hvert år flyttede unge mennesker med lærerdrømme hertil for at uddanne sig. Og på den anden side af deres uddannelse valgte en del også at bosætte sig i vores skønne hjørne af Danmark.

Men Skårup Seminarium lukkede som bekendt, og på den korte bane betød lukningen, at en masse unge mennesker måtte flytte andre steder hen, hvis de ville forfølge lærerdrømmen. Og på den længere bane har lukningen resulteret i, at flere og flere skoler på Sydfyn må bemande klasseværelserne med ufaglærte lærere.

Allerede længe før valgkampens startskud foreslog jeg, at en ny regering skulle åbne et nyt seminarium her på Sydfyn. Det vil jeg kæmpe for på den anden side af valget, hvis vælgerne sender mig i Folketinget. Men jeg vil også kæmpe for, at vi flytter andre uddannelser længere væk fra de store byer og tættere på vores lokalsamfund.

Det er nemlig med til at skabe udvikling, når unge mennesker flytter til et område og beriger det med deres gåpåmod, virkelyst og kreativitet. Men min forhåbning er også, at de får øjnene op for vores skønne natur, vores stærke foreningsliv og vores tilbagelænede attitude, så de efter endt uddannelse måske endda vælger at blive boende.

Rundt omkring på Sydfyn mærker vi allerede konsekvenserne af årtiers centralisering. Hvis vi skal vende udviklingen og sikre lokalsamfundenes fremtid, så er vi nødt til at give unge mennesker muligheden for at uddanne sig, etablere sig og falde til uden for de store byer.