Debat: Flygtninge skal hjælpes i nærområderne

Læserbrev: Marianne Olsen, kom da lige ned på jorden igen. Du svømmer helt over i ren ekstase over "særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge" i dit debatindlæg i avisen Danmark torsdag 1. august. Vi kan snart ikke rumme flere krævende udlændinge, især fra MENA landene. Vores sociale netværk er baseret på, at man yder, før man nyder. Altså at man deltager i et fællesskab og betaler via skatten til de sociale ydelser. Når dette ikke sker, tømmes kassen. Lad os hjælpe flygtningene i deres egne nærområder, så er de i deres egen kultur, eget klima osv. Vi får ikke de massive problemer, der følger med alle de anderledes kulturer. Mange af dem ønsker slet ikke at integrere sig, så hvorfor ødelægge vores land i misforstået rummelighed?

Kvoteflygtninge, migranter - kald dem, hvad du vil - de skal hjælpes i deres nærområder.

Vi kunne jo også stille krav til de kvoteflygtninge, vi skal modtage. I årtier har vi taget imod med åbne arme og ukritiske øjne - størstedelen af migranterne har været muslimer. En kultur, der ligger galakser fra vores egen frie og demokratiske kultur.

Nu vil vi gerne hjælpe de kristne flygtninge. Hvad? Kristne flygtninge? Dem taler vi da aldrig om. Nej, men det er de flygtninge, der har det værst. De bliver udsat for etnisk udrensning i mange lande. Især i de shariastyrede lande.

Marianne Olsen, det må du da falde helt i svime over. Tænk at være banebrydende inden for flygtningehjælpen.