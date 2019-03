Læserbrev: Store dele af det ærøske erhvervsliv og Ærø Kommune sidder tilbage med en følelse af, at det vi fandt innovativt og opbyggeligt, har vendt sig imod os.

Har alt det, vi har bygget op og arbejdet på været uansvarligt og kriminelt?

Burde vi have forudset det, og gættet at "det går ar´ller"? Var det for godt til at være sandt?

I så fald havde vi nok undladt at investere i fremtiden for - blandt andet - bryllupsturismen. En turisme der var både attraktiv og - ja - indbringende for Ærø.

Nuvel - alle må nødvendigvis stå inde for egne visioner og investeringer som selvstændig erhvervsdrivende, med de risici det er forbundet med. Og bryllupsturisme bygger ikke på evige konstanter af love i naturen.

Men øen har (havde!) i den grad - og med god grund - manifesteret sig som romantisk bryllupsø, med en opblomstring af virkelysten hos virksomheder og erhvervsdrivende.

Dog havde vi hellere konkurreret med vore kollega-byer om markedet, frem for med en statslig bureaukratisk institution! Det havde været fair - og frie - vilkår.

Bryllupsturismen er ikke opfundet på Ærø! Den har eksisteret i mange år. Men i kraft af innovative og kreative mennesker på Ærø, lykkedes det at udvikle koncepter for andet end den formelle binationale vielse. Nemlig alt det der er udenom. Alt det, der har hjulpet utallige glade og lykkelige par med at planlægge og gennemføre deres store dag! Nævner i flæng: Hår og sminke, blomster, transport, fotografering, frokost/middag, overnatning, sightseeing. Opgaver der holdt mange mennesker i gang i den ærøske privat-sektor.

Det er flovt og skamfuldt, at staten nærmest kriminaliserede kommuner og bureauer, og greb så kompromiløst ind! Ingen fik en chance!

Kommuner og bureauer havde lyttet, og ville have løst opgaven ansvarligt! Det havde været helt fair, om staten herefter fulgte op på "chancen" med kontrol. Evt. på baggrund af en autorisation til bureauerne.

Det er dyre erfaringer vi skal betale for nu, og det er bitre eftertanker, der melder sig. Der skal tages tunge beslutninger. Mulig lukning af virksomheder, opsigelse af medarbejdere og neddrosling af tilbud og aktiviteter.

Vi er flere, der føler os obstruerede på værst tænkelige og usportslige vis. ÆV!