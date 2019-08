Debat: Fjern alle alkoholreklamer

Læserbrev: Det er skandaløst, absurd og hyklerisk, at det er lovligt at reklamere for alkohol. Forbudt for tobak. Alle alkoholreklamer bør fjernes fra TV, aviser og overalt i samfundet.

En 0-genstandsgrænse vil hjælpe genetisk afhængige. Er der ansvarlige sundhedspolitikere, der vil bruge lige så meget tid på at bekæmpe alkohol som på at dæmonisere tobak? Så bliver de massive alkoholproblemer meget mindre.

Det er politisk gratis at jagte de omkring 20 procent rygere. Tobak skal være skjult i forretningerne. 90 procent indtager alkohol i forskellige mængder. Her er der frit slag på alle hylder.

Kan politikere forklare denne skæbnesvangre forskel? Eller er det lobbyisterne, der bestemmer alkoholpolitikken? Alkohol er på alle områder det suverænt største og dyreste sundheds- og samfundsproblem. Tobak ligger på 6. pladsen.

Samfundsudgifterne til alkohol er fem gange større end til tobak og årsag til ufattelige menneskelige lidelser. 200 forskellige sygdomme. I hundredtusindvis af barske børne- og familietragedier. Chokerende mange dødsfald.

Nogle politikere foreslog for nogle år siden, at cola på grund af fedme burde rationeres til en halv liter om ugen til unge. Men selvfølgelig ikke noget om øl, vin og alkohol, der også feder.

Hvor mange sygedage, arbejdsforringelser og produktionstab sker i forbindelse med tobak sammenlignet med alkohol? Og det koster milliarder, der kunne bruges meget bedre.