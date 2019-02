Debat: Finansministeriets regnemaskine ødelægger vores velfærdssystem

Synspunkt: Det er et stort problem, at de økonomiske forståelser og udregninger, der ligger til grund for hele landets finanspolitik, og kommunernes økonomiske prioriteringer beror på nogle antagelser, der fuldstændigt overser gevinster ved investeringer i velfærd. I stedet har man siden 2002 regnet med blandt andet den antagelse, at eksempelvis sænkelse af topskatten vil betyde, at folk vil ændre adfærd og arbejde mere - altså øge arbejdsudbuddet. Eller en anden antagelse, at det er nødvendigt at "sænke" ydelserne for mennesker ramt af arbejdsløshed, fordi det så vil betyde, at de "flytter" sig fra ledighed til beskæftigelse.

Derfor er det sådan, at når der bliver stillet forslag om eksempelvis skattelettelser og dagpengestramninger, så er der indregnet "dynamiske" effekter. Det vil sige den økonomiske gevinst. Det er desværre ikke tilfældet, når det kommer til investeringer i velfærden. Her koster det altid millioner eller milliarder. Og det på trods af, at der i dag er beregninger på velfærdsinitiativer, som er udmærkede guidelines for hvorfor det kan betale sig at investere i velfærd.

Det er et stort problem, at finansministeriets regnemaskine opererer med det dogme, at det kun er liberale eller blå tiltag, der har positive økonomiske effekter. Særligt når det beror på et gammelt forstøvet grundlag. Sandheden er, at det kun er et gæt. Derfor kan man sagtens inkorporere forudsigelser, om hvad forskellige forebyggende indsatser på velfærdsområdet kan give af økonomiske gevinster.

I stedet falder vores velfærdssystem fra hinanden bid for bid på grund af årlige besparelser. Ude i kommunerne bliver det sværere og sværere for de ansatte at levere faglige forsvarlige løsninger. Men fordi det aldrig har været lønnen, der eksempelvis har drevet pædagoger, sosu'er, sygeplejersker og lærere, så strækker de sig langt. Økonomien er så snær og stram i dagtilbud, på skoler, på plejehjem og på de forebyggende indsatser, at der ikke skal ske mange dyk i børnetal eller stigninger i antallet af ældre, før det bliver rigtigt svært. Når man vil udvikle og forbedre praksis, gøre tingene anderledes og smartere, er der en reel chance for, at det kun bliver skueværdier uden hold i virkeligheden. Fordi ressourcerne til at realisere ideerne er så knappe.

Vi er nødt til at protestere imod den ødelæggende regnemaskine i Finansministeriet. Der er meget evidens og datamateriale, der fortæller os, at det betaler sig at investere i forebyggende indsats i barnets tidlige år, i gode fritidsinstitutioner til unge, skoler med to-lærer-ordninger og plejehjem med tilstrækkeligt personale osv.

Vi ved, at hvis der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer/økonomi, så koster det dyrt i fremtiden. Børn og unge får det svært i uddannelsessystemet, mister troen på egne evner og ender på vildveje, hvor det koster penge i behandlingssystem og fængsler. Ældre bliver ensomme og syge, det koster i gentagne indlæggelser osv. Det er tid at gøre op med dogmet om, at investeringer i velfærdssystemet ikke kan betale sig.