Debat: Finansloven er fuld af himmelråbende symbolpolitik

Læserbrev: Ét er humanismens deroute i finansloven. Noget andet er, at symbolpolitik for alvor har fjernet fornuft og saglige argumenter helt fra de økonomiske prioriteringer.

Samtidig er det tydeligt, at man nu gennem Finansloven legitimerer, at der skal endnu mere ekstreme tiltag til for at få alle danskere til at forstå, at udlændinge og flygtninge er et af landets allerstørste trusler.

På den måde reduceres den danske befolkning igen til tilskuere i et absurd teater, hvor der er en konkurrence om at være mest yderligtgående i holdningerne til udlændinge, og hvor nye hovedrystende initiativer til at skabe frygt og øge afstanden imellem os og flygtninge lanceres dagligt. En gang var det muligt for barnet at råbe kongen op, da han gik nøgen rundt i byen. Hvornår ringer alarmklokkerne for dem, der leder landet?

I mange kommuner blev sparekniven taget frem ved efterårets budgetforhandlinger. Skoler fyrer lærere, normeringer i daginstitutioner forringes, tilbud til ældre reduceres osv. Listen er lang. Derfor har finansloven også en relevans i et lokalpolitisk perspektiv - for hvad kan staten tillade sig at anvende pengene på?

Derfor er det legitimt at spørge, hvor det fornuftige er i at anvende næsten en milliard kroner på at etablere 125 pladser i et nyt udrejsecenter for kriminelle udlændinge på Lindholm, frem for at investere i Kærshovedgård, der allerede er etableret til samme formål? For hvor meget mindre et beløb kan der investeres i mere politi eller lignende i det område?

Det findes der få saglige argumenter for, men hundredvis af symbolpolitiske svar.

Og igen i år sættes der penge af til øget grænsekontrol. Nylige tal viser, at politiet har anvendt cirka 350.000 timer på grænsekontrol i 2018, kun 1715 personer blev afvist og der var ingen, gentager, ingen af de 1715 personer, der søgte asyl. Mange havde blot glemt deres pas. Det råber til himlen, det er ikke en fornuftig anvendelse af skatteborgernes penge. Men igen, det er ikke fornuften der råder, men symbolpolitikken.

Vi er mange - borgere, institutioner, virksomheder og foreninger - som dagligt tager ansvar for at skabe en god integration. Det er svært at se opbakningen til det store arbejde fra Christiansborg med den retorik og de økonomiske prioriteringer, der ligger i Finansloven.