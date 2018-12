Debat: Fejlagtige påstande i Tage Jensens debatindlæg

Læserbrev: Tage Jensen frygter i et debatindlæg i Fyns Amts Avis "den til stadighed stigende vold og chikane fra det islamistiske miljø, der om 60-70 år kan mønstre et flertal i den danske befolkning".

Jeg har sjældent set så mange fejl i en enkelt sætning.

For det første er der forskel på det mindretal af islamister, der går ind for en ekstrem udgave af islam, og majoriteten af almindelige muslimer, der bruger religionen som udtryk for en personlig og inderlig tro på Gud.

For det andet er det en endnu mindre minoritet af islamister, der lader deres holdning komme til udtryk i "vold og chikane".

For det tredje er det en løs påstand, at den angivelige vold og chikane er "stadig stigende".

Det er altså mere end usandsynligt at denne minoritet af minoriteten nogensinde går hen og bliver en majoritet i Danmark.

For det fjerde: Hvis vi antager, at Tage Jensen henviser til antal muslimer i Danmark, er dette antal slet ikke truende.

Det er slet ikke lovligt herhjemme at registrere menneskers religiøse tilhørsforhold uden deres samtykke, så derfor ved vi reelt ikke, hvor mange muslimer, der er her til lands. Men lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, Brian Arly Jacobsen, vurderer, at der i 2017 var 306.000 muslimer i Danmark. Holder tallet stik, betyder det, at muslimer udgør 5,3 procent af den danske befolkning.

For det femte er Tage Jensens fremskrivning helt hen i vejret. Danmarks Statistik har lavet en fremskrivning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere frem mod 2050. Den handler altså hverken om muslimer eller om personer fra såkaldt muslimske lande. Ikke-vestlige kan være kristne, yezidier, hinduer, buddhister og meget andet, og de kan komme fra alle lande mod øst, dvs. også Vietnam, Kina og Japan. Ifølge Danmarks Statistik vil det samlede antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2050 være på 17,6 procent af befolkningen mod 11,1 procent i 2014.

For det sjette viser europæisk forskning, at antal børn af indvandrere vil stabiliseres inden for få generationer. Efter tredje generation får de omkring samme antal børn som den oprindelige befolkning og efter fjerde generation endda færre børn. Den muslimske befolkning i Europa vil stabilisere sig på mellem otte og nienhalv procent. Sidstnævnte bygger på Doug Saunders forskning i bogen "Myten om den muslimske invasion" (Forlaget Vindelsti).

Med andre ord: Tage Jensen skyder helt forbi med sin påstand. Islamister er ikke det samme som muslimer. Muslimer er ikke det samme som ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Og indvandrere tilpasser sig som hovedregel med tiden det omgivende samfund.

Spørgsmålet er: Hvor mange generationer skal nytilkomne leve i Danmark, før de bliver accepteret af Tage Jensen og ligesindede?