Debat: Farvel til min bedste ven

Læserbrev: Nej, det er ikke noget dødsfald, jeg vil skrive om - men om, at jeg med blødende hjerte måtte opgive min dejlige Fyns Amts Avis. Den lå sidste gang i min postkasse den 5. marts, og derefter var det første gang i mit lange liv, at jeg må undvære min daglige avis.

I spørger sikkert hvorfor. Min korte forklaring er, at mastodonten "Udbetaling Danmark" fra 1. februar 2018 har taget halvdelen af min folkepension fra mig. Det var en flot gave til min 82 års fødselsdag. Min klage ligger hos Ankestyrelsen, og jeg håber, at jeg vil have held med den (bearbejdningstid tre-fem måneder). I så fald vil jeg naturligvis straks oprette et abonnement hos FAA igen. For jeg glædede mig hver dag til at gå til postkassen for at hente min avis, som blev studeret grundigt.

Som det er blandt venner, så er man tit enig, men også mange gange uenig med det, man får forelagt. Eller er der nogle blandt jer, som aldrig har skændtes med venner (eller ægtefæller)? Hvor skøn er forsoningen så ikke!?

Nu vil jeg ønske alt godt for min skønne FAA og håbe på et snarligt gensyn.