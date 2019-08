Debat: Fanget i eget hjem i et år

Læserbrev: Sidste år i juni mistede min far det ene ben, og siden da har mine forældre været fanget i en lejlighed på første sal. Kort tid efter operationen købte han en anden bil og fik den ændret, så han kan køre den, men det kræver jo, at han kan komme ned til den.

Min mand og jeg bærer ham ned en gang i mellem i kørestolen, men det kan vi ikke holde til at gøre ret tit, så det er højest en gang om ugen. Det er også problematisk hver gang han skal til læge med trappelift. Flere gange har han måtte aflyse en tid, fordi den trappelift, man kom med, var for stor, i stykker, manglede strøm eller sele med videre. I øvrigt virker det ikke som om alle chauffører, som kommer, selv er helt trygge ved og trænet i at bruge dem, det gør det bestemt ikke mere behageligt og trygt at blive transporteret i sådan en, jeg har overværet det en del gange efterhånden.

Mine forældre er begge først i firserne og kan klare sig selv med at handle, besøge venner og familie med mere, men selvfølgelig kræver det, at de kan komme ud ved egen hjælp. Ingen af os havde forestillet os, at det var så svært at finde en anden bolig, men det er så at sige umuligt. De er skrevet op alle de steder, de kan blive det og, de boliger, de har fået tilbudt af blandt andet kommunen, er cirka 60 kvadratmeter, og det er lige lidt nok, når man skal rundt i kørestol. Mange af de boliger, som boligforeningerne kan tilbyde (hvis de er heldige), er bygget for mange år siden, hvor man ikke tænkte på brede døre, ingen dørtrin og store badeværelser.

Det er trist, at man skal leve det sidste af sit liv indespærret, når man godt kan og vil leve et selvstændigt liv. Som min far siger, de har det bedre i et fængsel, de kommer da på gårdtur hver dag.

Det er meget fint, at man laver guidede ture for tilflyttere, men det er ihvertfald ikke ældre-/handicapboliger, de får at se, for det er en stor mangelvare i denne by, så det må vi håbe, de ikke får brug for.