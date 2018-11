Debat: Familielægen er central for patienter - og for sundhedsvæsenet

Læserbrev: Region Syddanmark bruger hvert år ni millioner kroner på at sikre, at alle borgere kan have en praktiserende læge. Det gør vi, fordi det at have en rigtig praktiserende læge er helt centralt.

I et stadig mere specialiseret sundhedsvæsen er egen læge - familielægen - på flere måder en vigtig person. Det er den eneste læge, man selv vælger.

Det er en læge, man typisk har en langvarig relation til - han/hun kender os, vores sygdomshistorie og ofte også vores familie.

Lægen er både gatekeeper og tovholder. Han/hun færdigbehandler ni ud af 10 henvendelser og henviser samtidig til det rigtige tilbud i et specialiseret sundhedsvæsen - uanset om det er en praktiserende speciallæge, kiropraktor, psykolog, fysioterapeut, fodterapeut, eller om der er behov for det specialiserede sygehusvæsen.

Målsætningen er, at alle borgere skal have en praktiserende læge inden for en afstand af max. 15 kilometer fra bopælen.

Aktuelt er det en udfordring, at der flere steder er mangel på praktiserende læger.

Problemet er ganske vist mindre i Syddanmark end i andre dele af landet. I hele landet går der 1664 patienter på én læge - i Syddanmark 1537.

Men i nogle områder, også i Syddanmark, er lægemangel et reelt problem. Helt grundlæggende er løsningen selvfølgelig at få uddannet flere praktiserende læger. Men det tager tid. Først seks år på medicinstudiet, og derefter en fem-årig speciallægeuddannelse i almen medicin.

Derfor arbejder vi i regionen med de udfordringer, der står i vejen for at skaffe læger til de områder, hvor de mangler.

Typisk handler det om tre ting: Geografi, struktur og menneskelige relationer.

Geografi handler om, at vi danskere nødigt flytter os efter endt uddannelse. Det gælder praktiserende læger såvel som ingeniører og alle mulige andre.

Praksisstruktur handler om, at 21 procent af de praktiserende læger sidder i solopraksis. Blandt de nyuddannede er det højst én ud af 10, der ønsker at arbejde alene.

Og endelig er der selvfølgelig et element af menneskelige relationer.

Geografi kan vi ikke gøre noget ved.

Praksisstruktur derimod er noget, vi arbejder med. Både med at understøtte de læger, der selv finder sammen i lægehuse - og regionen kan også understøtte kommunale sundhedshuse.

Og så arbejder vi i regi af Region Syddanmarks rekrutteringsteam med at tiltrække læger fra andre dele af landet, undertiden også fra andre lande til de lægedækningstruede områder.

Hvis det går helt galt i et område, har vi mulighed for enten at oprette en regions- eller udbudsklinik, hvor patienterne så passes af færdiguddannede speciallæger i almen medicin, der så ikke har købt deres egen klinik, og dermed ikke har bundet sig til at være i området i en lang periode.

Så vi tager fra regionens side lægedækningen meget alvorligt. Fordi det er vigtigt - for sundhedsvæsenet - og ikke mindst for den enkelte borger.