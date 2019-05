Debat: Faktatjek politikerne

Læserbrev: I onsdagens leder lover avisen, de vil holde øje med politikernes løfter efter valget, noget der vel er opgaven for den 4. statsmagt. Men det kunne måske være bedre, hvis avisen faktatjekker politikernes løfter før valget, for vi mangler jo aldrig løfter i en valgkamp, men de når sjældent i mål.

Vi har nu et parti, der vil stå i spidsen, der lover et velfærdsløft, men alle dem, der skal pege på dem, skyder det løfte ned. På den anden side har vi et pensionsløfte, der ikke kan forklares, ligesom fair løsning er det også finansieret med magiske skatter, der ikke koster borgerne penge. Det kunne man også faktatjekke. Alle, der følger bare lidt med i politik, ved jo godt, at dagen efter valget, så bliver det igen "den nødvendige politik", man slår ind på og alle løfterne bliver bortforklaret med manglen på 90 mandater. Det var jo sådanne ting avisen kunne bore lidt i op til valget, i stedet for ukritisk at bringe udsagn fra stemme-søgende politikere, der næppe selv tror på det bliver gennemført.

Forleden lovede alle EU-spidskandidater for eksempel, at nu skal EU's rejsecirkus stoppes, hvis netop de bliver valgt, men den kan pressen jo hurtigt slå ned, for det er Frankrig, der bestemmer det, og derfor sker det aldrig, så gør som i USA og vurder politikeres udsagn som fake news, så vælgerne ikke bliver stukket blår i øjnene og derfor får endnu mere politikerlede.