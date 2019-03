Debat: Fakta om inddragelse af opholdstilladelser

Læserbrev: Næstformand for SF i Svendborg, Kaj Jensen, skriver den 18. marts om inddragelse af syreres opholdstilladelser. Lad mig afklare fakta.

Det er ikke regeringen, som vurderer, at der nu er fred i dele af Syrien, eller om visse syrere derfor i givet fald skal have inddraget deres opholdstilladelser og rejse hjem.

Det er Flygtningenævnet, et uafhængigt nævn med en landsdommer for bordenden, som lægger linjen i dansk asylpraksis. Nævnet har vurderet, at der i knap et år har været en ændret sikkerhedssituation i Damaskus-provinsen. Og Udlændingestyrelsen vil derfor undersøge, om syrere, der ikke risikerer personlig forfølgelse, og som kommer fra netop denne provins, hvor der ikke er væbnede konflikter, kan rejse sikkert hjem. Det er således syrere, der har fået en midlertidig tilladelse på baggrund af de dengang generelt usikre forhold.

Kaj Jensen undrer sig over, at Danmark går enegang. Det skyldes, at andre lande ikke har samme regler som os. Vi har helt særlige danske regler om inddragelse af flygtninges opholdstilladelser i en lovændring fra februar 2015.