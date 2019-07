Læserbrev: Sommerferie er tid til at rejse, slappe af og nyde livet? Eller tid til at klage og ærgre sig? Hvert år modtager både de offentlige og private klagenævn klager fra forbrugere over noget, der ikke var helt som forventet i ferien.

Det vil altid være din konkrete sag, som afgør, hvad du har ret til. Tidligere sager i klagenævnene kan dog give dig en idé om, hvor stærkt du står. For eksempel har en hotelgæst fået ret til afslag i prisen på grund af byggestøj på hotellet, og en anden fik afslag, fordi hotellet i Marrakech lå i et ørkenområde ti kilometer uden for byen. Vi har også set en sag, hvor hotellet på en uspecificeret rejse var så ringe, at den rejsende trods det uspecificerede havde krav på nedslag i prisen på 2.000 kroner.

Omvendt må en del forbrugere opgive deres sag. Nogle har ganske enkelt ikke ret, og andre kan for eksempel ikke dokumentere, at de har klaget på stedet. Det vil nemlig ofte være en forudsætning for efterfølgende at få medhold i sin klage. Hotellet eller rejsearrangøren skal således have mulighed for at udbedre skaden ved for eksempel at tilbyde et andet værelse, som lever op til forventningerne.

Mobiltelefoner er også noget af det, der kan byde på grimme overraskelser, når ferien er slut. Rejser du i EU, kan du trygt slå dataforbindelsen til, så du for eksempel kan finde vej med din app eller få information om de seværdigheder, du besøger. Dit abonnement kan dog indeholde en øvre grænse for dit dataforbrug. Uden for EU kan regningen nemmere løbe løbsk, så tjek vilkårene hos dit mobilselskab, før du tager af sted.

Misbrugte betalingskort, flyforsinkelser, uventet dyre lejebiler og skuffende kulturoplevelser er også blandt gengangerne i ferieklagerne. Især for lejebiler skal forbrugerne være opmærksomme på, at de ikke får skrevet under på noget, de ikke ønsker, når de står i en ofte stresset situation og skal hente bilen. Det kan gøre deres klagesag meget svær.

Heldigvis er langt de fleste ferier ren fornøjelse og giver ikke anledning til klager. Skulle du være uheldig, så husk, at uanset hvad du vil klage over, så klag straks, og gør det til den, du har handlet med. Det er vigtigt for en eventuel efterfølgende klagesag, at den erhvervsdrivende har haft mulighed for at råde bod på skaden. Det bedste vil naturligvis være, hvis I sammen kan finde en løsning, som bringer dit gode feriehumør hurtigt tilbage. Rigtig god sommer!