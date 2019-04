Synspunkt: Jeg er far til tre børn hvoraf de to går i folkeskolen og et i vuggestue. I disse uger er der meget fokus på henholdsvis de nationale test i folkeskolen, de alt for dårlige normeringer i vuggestuer og børnehaver samt på den stigende mistrivsel blandt børn og unge.

Jeg mærker tydeligt på de af mine børn, der går i folkeskole, at tiden er op over til nationale test. Det fylder rigtig meget i deres hoveder, og de snakker meget om dem. Klarer vi dem nu godt nok? Hvad nu hvis de er dårligere end sidst? Hvordan ligger jeg i forhold til resten af klassen? Hvad vil det betyde for min status og rolle i klassen? Bare jeg ikke skuffer jer, mor og far, jeg er nervøs og tænker rigtig meget på det osv. osv.

Det er på tide at stoppe op og få ro på. Vi må stille os selv følgende spørgsmål: Er vi på vej i den rigtige retning? Er konkurrencestaten og den ensidige fokus på præstationer og maksimal hastighed det mest hensigtsmæssige? Hvordan vil vi gerne indrette det fremtidige samfund? Hvad er det gode liv? Etc.

Rasmus Kjeldahl (Børns Vilkår) og Eva Secher Mathiasen (Dansk Psykologiforening) med flere påpegede debatindlægget "Stop tsunamien af psykisk mistrivsel blandt børn og unge" onsdag 3. april her i Fyns Amts Avis, at antallet af børn, der mistrives og bliver psykisk syge, er kraftigt stigende.

De skriver blandt andet, at antallet af børn og unge i psykiatrisk behandling er steget med mere end 90 procent på ti år, og hvis man kun ser på angst og depression er tallet 200 procent. Samtidig, skriver de, er antallet af unge, som ifølge Sundhedsstyrelsen har dårligt mentalt helbred, steget til alarmerende 19 procent.

Det kan vi simpelthen ikke være bekendt i et velfærdssamfund som det danske.

I SF mener vi, at der er brug for et opgør med det stigende tempo og den forøgede hastighed i samfundet. I alle dele af vores liv sniger krav, omstillingsparathed, effektivitet og øget produktivitet sig ind. Der er et kontinuerligt og altomfattende fokus på konkurrence, præstation og produktivitet i alle dele af vores arbejds-, fritids- og familieliv.

Specielt børnene og de unge er ved at bukke under for det kolossale tempo og de stadigt stigende forventninger og krav de mødes med tidligere og tidligere. I SF mener vi, at børnene og de unge skal have bedre og flere muligheder for at udvikle sig i deres eget tempo. Der skal gøres op med den stigende og ensidige fokus på karakterer, ranglister, test og præstationer. Vi skal (ud)danne børn og unge til, at de bliver til nogen og ikke kun til noget.

Det er selvfølgelig ikke kun børnene og de unge, der skal være fokus på i kampen for at skabe et mere bæredygtigt, fællesskabsorienteret og solidarisk samfund. Hvis vi skal have gjort op med den alvorligt stigende tendens til stress, depression, ensomhed og angst m.m., som er konsekvensen af førnævnte konkurrence-, præstationsorienterede og højhastighedssamfund, så skal velfærden prioriteres meget højere.

Det er helt afgørende, at der er tid til velfærd og plads til faglighed; for eksempel at der er pædagoger nok i vuggestuerne og børnehaverne til at give vores børn den nærhed, tryghed og omsorg, der skal til, for at børnene kan udvikle sig personligt og socialt. At der er lærere og pædagoger nok i folkeskolen, at de har tid til forberedelse og mulighed for at tilgodese det enkelte barns behov m.m. At der er sygeplejersker og sosu'er på sygehuse, i hjemmeplejen og på plejehjem til at passe og pleje vores syge, så de føler nærvær og omsorg, der øger sandsynligheden for, at de bliver raske osv.

SF vil med andre ord tage et opgør med test, karakterræs og præstationskulturen i uddannelsessystemet. Vi vil arbejde for bedre muligheder for fleksibel arbejdstid. Vi vil iværksætte en ro-på-reform og en national handlingsplan mod stress. SF vil prioritere et markant velfærdsløft med blandt andet flere voksne i vuggestuer og børnehaver, som kan være med til at give alle børn en god start på livet m.m.