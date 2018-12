Debat: FN-aftale er forræderi mod Grundloven og den frie presse

Læserbrev: Inden længe har vores nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen tænkt sig at sætte sin underskrift på en noget spektakulær FN-aftale om migration.

Denne er dog ikke juridisk bindende, men politisk bindende, når først aftalen er underskrevet. Denne aftale kan man så diskutere, men det ene punkt om pressen får mig til at fare op i et røde felt, og både journalister og publicister burde allerede være på barrikaderne, og det undrer mig, at vi kun har en larmende tavshed fra denne side.

Ved at underskrive denne aftale er statsministeren, i min optik, i færd med at bryde Grundlovens paragraf 77 om ytringsfriheden. For med denne aftale skal regeringen i Danmark fremme en mere "human og konstruktiv" opfattelse af indvandrere og indvandring, ved at påvirke den offentlige debat i en bestemt retning.

Det vil sige, at pressen ikke længere har det frie ord, men bliver underlagt censur og i modsat fald kan blive straffet, hvis formuleringer omkring dette emne ikke er i tråd med, hvad statsmagten ønsker af formuleringer.

Det har da ind til videre vist kun være noget, der skete i de autoritære regimer. Efter min opfattelse er det at sætte sin underskrift på dette stykke papir, en forræderisk handling mod Grundloven og vores frie presse.