Debat: FAA og nekrologer

Læserbrev: "Moralen skrider", sagde dronningen i sin nytårstale. Mon hun tænkte på Fyns Amts Avis? Døm selv.

For 55 år siden kom jeg som politimand til Svendborg og blev hurtigt kendt som offentlighedsperson i lokalområdet. Det uafvendelige sker, og jeg har efterhånden skrevet en del nekrologer i FAA uden problemer. Så skete noget mærkeligt, da Troels Mylenberg blev chefredaktør. Uden min viden fjernede han afsnit fra mine nekrologer - de passede ham sikkert ikke, og det samme skete, da David Bernicken kom til - stadig uden at underrette mig om censuren.

Da den 95-årige gartner, Mogen Larsen, som solgte jordbær og frugt i Strandgade, døde, havde jeg kort forinden lovet ham - hvis jeg efter mange års bekendtskab ville skrive mindeord om ham - at fortælle om hans traume. Det drejede sig om hans ungdom, hvor han gik ud af skolen og blev dæksdreng på en skonnert. Den sejlede under krigen i fast fart mellem Narvik og Tyskland og senere mellem Luleå til Kiel i Østersøen med svensk jernmalm til Hitlers kanoner. Han vidste først efter krigen, at han havde været med til at forlænge krigen, og det gjorde ondt. Dette afsnit fjernede redaktør Bernicken og bragte således min nekrolog censureret.

Da min mangeårige gode kollega Vagn Madsen og byens meget afholdte politimand døde, skrev jeg en nekrolog, men den nægtede Mylenberg/Bernicken at bringe uden begrundelse.

Det samme skete, da jeg skrev en nekrolog om debatredaktør Hans Jensen, som havde mange af mine læserbreve mellem hænderne i flere år og ikke uden brok. Han var radikal, mens N.P. var venstremand.

Da Niels baron Juul Brockdorf døde, skrev jeg en nekrolog ud fra mit mangeårigt bekendtskab med ham. Jeg havde købt to af slottets huse, Grønnegade 40 og Pilekrogen 20 og reddet dem for eftertiden - noget Niels baron var meget glad for og fulgte med stor interesse under renoveringerne. Desuden havde jeg og Bodil cirka 20 får på hans jord - Moselodden. Heller ikke denne nekrolog fandt nåde hos Mylenberg/Bernicken. Ingen begrundelse trods flere forsøg.

Den 5. januar 2019 døde den højt respekterede redaktør N.P. Nielsen og formentlig den bedste redaktør i avisens 130 års historie. Han var ansat ved avisen året før min ankomst til byen, så da jeg besøgte ham sidste gang her til juleaften på plejehjemmet, blev det til 55 års bekendtskab og mere end 25 års dejlig N.P-tid med avishuset, hvor alle kunne få deres meninger i avisen. Kunne folk ikke selv skrive, skrev N.P. Nielsen indlægget for dem ud fra, at ytringsfriheden gjaldt for alle uanset ståsted i samfundet. Det var meningen med Grundloven, sagde N.P.

Æret være hans minde.