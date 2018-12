Debat: Et opdigtet samfund

Det blev i 2016 lovligt at færdes nøgen rundt i de danske skove. Danske naturister var ellevilde for den nye lov, der gjorde det muligt for besøgende at spadsere rundt i de danske rækker af bøgestammer nu helt uden klæder. Indtil 2016 har det været ulovligt at bevæge sig nøgen rundt på disse offentlige arealer, og der har blandt andet været protester fra naturisternes side, der gik ud på fælles gåture i de danske skove, hvor alle deltagere var uden en trevl på kroppen.

Hvorfor har det nogensinde været ulovligt at gå nøgen rundt? Jeg er hverken nudist eller ved at blive en, jeg synes bare, at love, der kun har til opgave at styre den individuelle borgers generelle adfærd, har tendens til at virke fuldstændigt absurde. Tænk, at der er mennesker i det samfund, vi lever i, der bliver anholdt, arresteret og fængslet for ting, der fra naturens side ingen problemer giver.

Samfundet er en illusion. For mig virker det som om samfundet er en opdigtet virkelighed, "en leg" vi har taget for seriøst. Samfundet bygger på en række af regler og love, som vi mennesker har fundet på, fordi vi tror, det gør tilstedeværelsen nemmere og bedre. Samfundets love kan sammenlignes med en leg, hvor der er blevet lavet nogle regler, som man bliver nødt til at følge for at kunne være en del af legen. Men er det ikke uretfærdigt, at noget, vi mennesker bare har fundet på, skal ødelægge folks muligheder for at udnytte deres liv fuldt ud, bare fordi de ikke lige passer til at leve under disse regler. Altså at folk kommer i fængsel, fordi de tilfældigvis ikke er gode til at leve i det samfund, vi nu end lever i.

Jeg synes, vi bør have ret til at begå os, som vi vil, til en grad, hvor det ikke skader vores medborgere. Vi har efterhånden ingen ret over vores eget liv. Det har aldrig været så umuligt at bestemme over sig selv, som det er i dag.

Hvad sker der for eksempel med hele debatten om aktivt dødshjælp? Vi kan jo ikke engang få lov til at træffe valg om noget så enkelt som vores eget liv. Om vi skal leve eller ej. Der bliver givet bøder til hjemløse, der "slår lejr" på offentlige bænke, gader m.m.

Det er at sparke folk, der allerede ligger ned. Staten uddeler disse bøder for at mindske hjemløshed i et forsøg på at skabe et ideelt samfund, men hvorfor skal vi "hjælpe" hjemløse væk fra gaden, når langt de fleste hjemløses situation er selvvalgt. Hvorfor skal vores system, der består af "hjemmelavede regler", have lov til at bestemme over, hvordan dets mennesker skal leve livet, hvis alle ville være gladere uden overflødige begrænsninger?

Forstå mig ret, jeg synes, at livet er vigtigt. Jeg synes, det er dybt dumt, når folk påstår, at det hele er ligegyldigt, og at man ligeså godt kan være ligeglad med det hele, når vi alligevel bare skal dø til sidst. Hvis man spørger mig, skal man være sindssygt taknemmelig for det liv, man har fået, for det er jo fucking fedt at leve.

Alle mennesker, der bliver sat på jorden, er ubeskriveligt heldige at have fået sådan en fantastisk mulighed. Nemlig at have fået lov til at opleve, hvordan det er at leve. Men hvorfor skal et opdigtet samfund have ret til at ødelægge denne oplevelse for et uheldigt individ.

Jeg taler hverken for eller imod vores samfunds love, der naturligvis er opstået af en grund, jeg mener bare, at vi bør sætte spørgsmålstegn ved, om vi er gået for vidt med mange love, som virker helt naturlige for os, og om disse love kan være i stand til at skade mere end at gavne.