Debat: Et kig ned i en pose politisk matadormix

Læserbrev: I 2019 blev partiernes kampe mere virkelige end den større virkelighed. Dog mange gode hensigter og der blev knoklet. Men valgkampen havde svært ved at bevæge sig ud af det slidte mainstreamspor, de slidte oneliners, strategier, procesorienthed, myter, der alt for ofte fremstod og fremstår uden et modspil; lukket udemokratisk dialog - muligvis angsten for den frie debat. Samt alt det der ikke tales om, eller som kører som usynlig dagsorden i baggrunden.

For eksempel de manglende rammer for finansverdenen, den manglende regulering. Manglende beskatning af de store tech-virksomheder - stort set fraværende i valgdebatten. Digitalisering af Danmark; totalt fraværende.

Således efterladt som vælger ved folketingsvalget med et kig ned i en gang politisk matadormix med favoritemner lige fra syrede politiske heksehyl til velkendte labre velfærdslarver.

Skjuler, at når hverdagen melder sig, er der mere og andet, vi ender med at må æde i os. En dag vågner vi måske op til et digitalt disruptet Danmark, i yderste konsekvens et udemokratisk system.

Allerede nu med en ny beskæftigelseslov, der åbner op for overvågning af ledige, der blev vedtaget en uge før udskrivelsen af folketingsvalget. Vi snorksover - befrielsesøjeblikket, skæbnes ironi - liberale tiltag ser ud til at betyde færre valgmuligheder i fremtiden.

Besat af antidemokratiske tech-entreprenører; der trænger dybere og dybere ind.