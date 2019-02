Debat: Et ja til, at vi skal gå direkte til fysioterapeuten

Læserbrev: Gå til fysioterapeuten først, når det drejer sig om ondt i nakke, ryg og øvrige led. De veluddannede fysioterapeuter har kompetencerne, kan diagnosticere og dermed give dig den rette behandling og træning og ved alvorlige tilfælde henvise dig til lægen.

Et supplerende forslag kunne være tværfaglige klinikker i alle kommuner, hvor læger, sygeplejersker og fysioterapeuter i et tæt samarbejde hjælper patienterne på rette vej. Det vil være at arbejde med det nære sundhedsvæsen og være med til at løse et af det danske sundhedsvæsens største problemer - lægemangel.

Det er forslag fra V og DF som vil være til debat i Folketinget i den kommende uge, hvor diskussionen om sundhedsreformen fortsætter. Et forslag, som Radikale Venstre i Svendborg kun kan bakke op om, og som vi har behov for lokalt fremfor for for eksempel 21 sundhedshuse, der ligger fjernt fra den enkelte borger.

De tre hyppigste årsager til, at danskerne går til læge, er ondt i lænden, slidgigt og ondt i nakken. Det er årsag til 24 procent af alle konsultationer, viser en undersøgelse af 20 lidelser.

Folk med de tre lidelser har 8,1 millioner lægebesøg årligt, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Hvis blot 10 procent af dem gik direkte til fysioterapeut, ville det spare 810.000 lægebesøg årligt.

I andre lande er det i dag helt normalt at tage direkte til fysioterapeut uden at runde lægen først. I mere end halvdelen af EU har borgere mulighed for direkte fysioterapeut med tilskud. Studier fra Norge, Holland, Skotland, Sverige og USA har vist, at det er effektivt, giver bedre patienttilfredshed og er billigt.