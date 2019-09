Debat: Et godt tiltag om stilhed og nærvær

Læserbrev: Som medlem af Region Syddanmarks Psykiatri- og Socialudvalg er der mange tiltag, som er taget de seneste år, at glædes over.

Jeg vil nævne et projekt, der har kørt i Lokalpsykiatrien i Svendborg de seneste år. Projektet går ud på, at patienterne og deres behandlere tager en vandring i naturen delvis i stilhed, som symboliserer overgangen fra livet som indlagt til udskrivelse.

Vi lever alle i en verden, hvor mange oplever stor travlhed i deres hverdag, og mange oplever at være slave af samfundets præstations- og nulfejlskultur. Derfor er det vigtigt at opleve langsommelighed og nærvær, og have "stilletid" med sig selv ude i naturen.

Jeg mener også, at det må være meget givende, at patienter og medarbejdere vandrer på lige fod, hvor personalet træder ud af deres sædvanlige rolle som behandler. Her er man "bare" et menneske, der sammen med andre reflekterer over sin tilværelse.

Det er godt gået af Lokalpsykiatrien i Svendborg.