Læserbrev: Med vores Lykke-Per-agtige tilgang til livet og verden, taler vi for de nye teknologiers velsignelser. Den anerkendte nu afdøde teoretiske fysiker Stephen Hawking var dog overbevist om, at mennesket er nødt til at forlade jorden grundet vores uforsvarlige ligegyldighed i forhold til planeten. I fremtiden domineret af kunstig intelligens (AI, artificial intelligence), der ifølge Hawkings enten vil være det bedste, der er sket menneskeheden eller den største fejltagelse nogensinde.

Alt imens vi drikker, spiser og underholdes, hvor intet er for sent, som i filmen: "Happy ending". Det er tid til forandring. Jeg tænker på, hvorfor jeg ikke bare kan falde ind i den gængse livsstil for dem med løs hud; det skal bare være min tid og nye overraskelser med en datingprofil, hvor jeg lyver mig ti år yngre. Det er jo ikke mig, der i fremtiden skal bo på, ikke Merkur eller Venus, de er for varme - nogle af Jupiters eller Saturns måner er derimod mulige emner; for ikke at tale om Proxima b. Sidstnævnte exoplanet, som er den nærmeste jorden; fire og et halvt lysår herfra ganske vist. Pyt. Vi er så vant til at rejse, og hvis jeg ikke vidste bedre, kunne det se ud som om, at vi allerede levede på en anden planet. Lyst op af lutter fyrfadslys og varm luft. Stemningen er høj, løftet af fin og dyr vin: det går ufattelig godt. Med fremtidens kunstige intelligens og potens og glans ordner det sig nok - hik - pyt, pyt og fuck fremtiden - et generationsportræt.