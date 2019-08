Debat: Et farvel til selvødelæggelse

Synspunkt: Man skulle tro, at der blev stegt hanekyllinger, så varmt er det. Men nej, det er anden form for varme, der slår en.

Den varme, der får de sovende fluer til at vågne op bag jagttrofæet. De minder om, at noget er helt galt. Fordi som vi er flest; forkælede menneskebørn, der så sig i stand til at jage ubekymret; verden var til for at kunne udnyttes og udnyttes i en uendelighed.

Intet kunne stoppe os. Dels fordi de færreste snubler og falder ind i det rum, som man ikke vidste eksisterede. Men det gjorde en ung pige. Navnet er, den nu 16-årige Greta Thunberg, der langsomt forsvandt ind i en form for mørke, da hun var 12 år. Hun holdt op med at fungere. Hun holdt op med at spille klaver. Hun holdt op med at le. Hun holdt op med at tale. Hun holdt op med at spise. For Gretas forældre blev det et wake-up call og et brud med et turbulent rejseliv og en international operakarriere for moderens vedkommende. Ikke mere facade og skuespil i det hele taget. En ny scene var sat: tjene verden og få Greta til at spise igen, hvilket hun gjorde. Lidt mad kunne det blive til, aldrig med sovs eller pålæg. Eller marmelade. Til aften spiser hun sojanudler, to kartofler og en avokado.

Greta Thunbergs historie, udover klimaaktivisme, er også historien om en ung pige, der går i stykker - vi har fået det bedre på bekostning af noget andet - mange børn og unge mennesker går i stykker.

De påhæftes flere diagnoser og sættes uden for livet. Det anderledes og det kreative kan ikke forvaltes eller forvandles i et samfund - jeg ved ikke om diagnosen findes - af et samfund besat jagttrofæer. Greta Thunberg vil for nogen være en pige med en diagnose. Ifølge moderen Malena Ernman har hun det godt, når hun arbejder med sine ideer, bedre end i mange år. Ja, faktisk har hun aldrig haft det bedre (bogen "Scener fra Hjertet"). Greta er en ung anderledes pige, der kaster sig ind på livets scene, med et lidt klodset skilt. Alt godt fra den undseelige pludder-muddergrøft "Skolestrejke for Klimatet". Det er en meningsfuld og sand livsopgave og en plads på jorden, hvor man hører til og føler sig tryg. Efter min mening er det, en af de mest betydningsfulde opgaver samfundet og verden står over for.

Greta Thunbergs forældre var kulturarbejdere udannet på opera, musik og teaterskoler, der nu agerer på livets scene - kulturarbejdere på helt ny måde. Det er en historie om en familie, der lod deres egen krise blive muligheden for at se ud over sig selv og tjene verden.

Når mange børn og unge går i stykker, så er samfundskulturen syg. Kulturarbejde kalder på skabelse af nye ringe i vandet; mindre selvtilstrækkeligt skuespil, mere nærværende og troværdig involvering - ind på livets scene; mindre adskilthed. Samt positiv fokus på anderledeshed, en grundsten i kunstnerisk og fremsynet skaben.

Bag diagnoserne er viljen og ønsket om et liv, hvor livsenergien samtidig finder vej til sande livsopgaver og meningsfuld forbundethed med verden og det levende. Ny scene - et farvel selvødelæggelse.