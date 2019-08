Læserbrev: Hvis nu Svendborg og Danmark generelt havde sat nogle regler op for udlændinge, der allerede kom i 60erne, så havde meget set anderledes ud i dag.

Jeg har arbejdet i udlandet i mange år, og hvad tror du, jeg ville få, hvis jeg bad om økonomisk hjælp? (og det gælder alle lande, der ligger syd for alperne).

Det nytter ikke noget at jagte udlændingene, det er os, der har sovet i timen og ikke sat krav til udlændingene, som er kommet til Danmark - man kunne have indført et pointsystem, så man gjorde sig fortjent til sygesikringsbevis og andre danske goder. Indtil da bør de have en forsikring, som er normalt i andre lande.

Forestil dig, at du tager til Mellemøsten, Asien eller lignende og beder om en tolk - hvem tror du, skal betale for det?

Så mit råd til dig - hvis du ikke er pensionist endnu, så meld dig ind i et politisk parti og ændre tingene, og hvis du er pensionist, skulle du have gjort noget dengang, du udstedte kørekort.

På engelsk siger man "Too much talk no action".