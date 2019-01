Debat: Er tvang en løsning på lægemanglen?

Læserbrev: Siden hvornår er tvang blevet en holdbar løsning? I Fyns Amts Avis tirsdag den 8. januar har Trine Bramsen og Astrid Krag fra Socialdemokratiet et læserbrev om lægemanglen på Sydfyn.

Jeg er fuldstændig enig i, at det er uholdbart, at der er mangel på praktiserende læger. At der ikke er gjort noget, er ikke korrekt - Region Syddanmark har oprettet regionsklinikker, som de har bemandet med læger. Udfordringen er ikke at finde en læge, som vil være her i seks måneder, men at finde én, som har lyst til at drive praksis på permanent basis. Derfor har Region Syddanmark også bemandet klinikker med læger, der hvor man mangler praktiserende læger.

Om det er en læge, som er ansat af regionen eller en læge, der er "tvunget" ud i seks måneder, gør ikke nogen forskel for patienten. Os, der selv bor i yderområderne, ser hellere, at vi finder på en permanent løsning, så lægerne synes, det vil være attraktivt at bosætte sig i for eksempel Svendborg, på Langeland og Ærø.

Patienten har stadig brug for en "familielæge", som kender sygehistorikken, og at den ikke skal genfortælles, hvis man kun kommer en gang hvert andet år. Derfor er løsningen, at gøre det attraktivt for lægerne at etablere sig som selvstændige - også uden for de større byer. Det kan for eksempel være, at en praktiserende læge får "rabat" på sin studiegæld, etableringstilskud til køb af praksis eller andet.

Faktum er: Gør vi det ikke attraktivt for lægerne at etablere sig i yderområderne, så får vi slet ikke nogen derud. Slet ikke med tvang.