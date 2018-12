Debat: Er samfundets vagthund død?

Læserbrev: Medierne svigter deres opgave som borgernes vagthund. Og det sker netop i en tid, hvor verden omkring os er i opbrud og netop har desperat brug for den skarpe, kritiske journalistik, der kan holde magthaverne fast på demokratiets frihedsidealer og oplyse borgerne om de trusler, der pø om pø sniger sig ind over vore grænser for at rodfæstes.

Danmarks suverænitet og velstand er truet i en grad, der bør få alle ansvarlige politikere og chefredaktører op af stolene og gå til modstand.

Men pressen har mere travlt med de blodrøde tal på bundlinjen og politisk korrekthed fremfor at gå i klinch med komplicerede FN-pagter, der er formuleret så snedigt, at både politikerne og kritikere i virkeligheden føres bag lyset

Hvem gider også læse et uforståeligt stykke papir, der modsiger sig selv i fortolkningerne? Det vil næppe sælge aviser.

Værre er, at selv Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), er hoppet på limpinden. Så må der da være styr på sagerne, skulle man tro?

Men alene "papirets" angreb på ytringsfriheden med blandt andet krav om etisk informationskontrol burde være tilstrækkeligt til, at både pressen og pressens minister finder de store bogstaver frem: NEJ, NEJ og atter NEJ. Det må da være "fake news".

Jamen, FN er da en seriøs medspiller? Danmark er jo medlem af FN? Så er alt vel i orden? Mon?

Både pressens minister og medierne bør iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af, hvem der er initiativtager og ansvarlig for formuleringen af "papirfælden" og sikre, at FN's navn og troværdighed i virkeligheden ikke er blevet misbrugt.

Men den helt lette løsning ville være - ligesom reklamerne i postkassen - smid lortet i papirkurven og kom videre.