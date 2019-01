Debat: Er man ikke klar over, hvor mange ludomaner man laver?

Læserbrev: Jeg vil gerne spørge, hvor er moralen?

Man reklamerer, man advarer mod at ryge, og det er rigtigt godt, for det er påvist, det er farligt, men der hvor moralen lider en brist er, når vi, hver gang vi åbner for tv-sport og andet, får reklamer for spil i hovedet.

Ja, man kan se tidligere kendte fodboldspillere tjene penge på at reklamere for spil.

Jeg vil gerne spørge: Er man ikke klar over, hvor mange ludomaner man laver med alt dette?

Det er meget farligt for rigtigt mange mennesker, som bliver ruineret og som ikke kan lade være med at deltage. Her er noget, politikerne på Borgen skal se på.

At kendte tidligere fodboldspilleres moral er så lav, at de vil tjene penge på det, er kun beklageligt.