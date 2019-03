Debat: Er jorden monstro begyndt at rotere hurtigere?

Læserbrev: Fladjordsfolkene, der som navnet antyder det, tror på, at jorden er flad.

På min fladskærm viste de en jordskive med en kuppel over, hvor solen og månen hang i et stativ. Det var en model, for ingen havde taget et foto af den flade jord fra månen.

Og når vi nu er ved månen, så er der dem, der mener, at der ikke har været astronauter på månen. Hele månelandingen er optaget i et studie.

Filmen Capricorn One fra 1978 danner muligvis grundlag for denne teori. I filmen tror alle, at tre astronauter er på vej mod Mars. I virkeligheden har NASA sendt et ubemandet rumskib afsted og astronauterne bliver filmet i et studie på jorden.

Jeg synes også, det var nogle uskarpe billeder, der var på mine forældres TV dengang i 1969, men vi havde fået fri fra skolen. Det havde vi aldrig fået, hvis ikke det var, fordi Neil Armstrong og Buzz Aldrin rent faktisk var på månen.

Konspirationsteorier er der mange af. Her er en helt ny, selv om flere af jer allerede har gjort jer tanker om fænomenet. Det er kun et øjeblik siden, at jeg i november stod og kikkede på resultatet af årets sidste omgang i haven. Tilfreds med resultatet gik jeg vinterpausen i møde. Og nu står jeg så her i mine gamle havestøvler og på samme sted den første april og undrer mig over, hvordan det dog kunne gå til?

Det er en kendt sag, at tiden er begyndt at gå hurtigere. Forleden talte jeg med et ungt menneske, som også fornemmede, at tiden her på det seneste var begyndt at gå hurtigere. Sammen undrede vi os over dette fænomen. Er der nogen, der har pillet ved tiden?

I de første mange år troede jeg, at tiden gik hurtigere, fordi jeg var blevet ældre, men så begyndte det unge menneske og havemanden at se en sammenhæng mellem klimaforandringerne, lavinerne, orkanerne, regnen, jordskælvene og den globale opvarmning.

Jorden er begyndt at rotere hurtigere om sig selv og dens rejse omkring solen er også en smule hurtigere end tidligere.

Jorden har fået stress af menneskene og nu prøver den på at ryste os af.