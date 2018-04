Debat: Er hash farligt?

Læserbrev: Manu Sareen var gæst i den lokale fynske DR-kanal skærtorsdag. Han havde gæster - blandt andre overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom.

Begge fremhævede, at hash eller cannabis havde "få skadelige virkninger, var ikke særligt vanedannende og ikke konstateret store eftervirkninger efter ophør". Det var kun ved begyndende personlighedsforandringer og psykoser, det var vigtigt at holde op med at bruge denne form for "afslapning, smertelindring og socialt samværsmiddel".

Sikke en menneske holdning - går den, så går den. Risiko på alle hylder. Nu har jeg været lærer og tutor på flere gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Har blandt andet haft heldagsbesøg af Henrik Rindom. Han var chokeret over, at 60 procent af eleverne havde et jævnligt forbrug og at knap 40 procent et dagligt forbrug af hash. Jeg har fulgt mange af de elever - kun få er døde nu. Enkelte er i dybt misbrug. Mange lider stadig under forstyrrelser, indlæringsproblemer og manglende evne til at opbygge et normalt troværdigt - gensidigt kammeratligt samvær.

Hvor blev alle disse praktiske, medmenneskelige betragtninger af i radioudsendelsen? Hvad er det for en naiv forestilling, at "det ikke er så farligt at ryge hash?"

Jeg har de seneste ni års praktiske erfaring og har observeret og konstateret ved samtale, hvordan indlæring og forstyrrelser i dagligdagen hidrører direkte fra hashrygning - for nogle - endda i frikvarteret?

Fri mig for alle synspunkter, der omfatter både plus og minus ved brug af cannabis. Er du syg, døende eller invalid vil enhver bruge beroligende midler eller bedøvende midler. Men det er ikke for alle? Som først skal standse ved "begynde personligheds forandringer og psykoser".

Lærere på alle skoler skal være ekstremt opmærksomme. Nu er det en plage på mange skoler helt ned i 12-13 års alderen. Tag fat i børnene før forældrene inddrages. Lav en kontrakt - en aftale med fasthed og kærlighed. Gør noget.