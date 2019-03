Debat: Er dette virkelig Danmark?

Læserbrev: De danske holdninger og værdier er kommet under massivt pres. Dette i høj grad på grund af befolkningens sammensætning, som i de seneste årtier har været under en voldsom forandring med stigende indvandring.

Sognepræst Kathrine Lilleør og undervisningsminister Merete Riisager (LA) var for nyligt på besøg hos Ørestad Gymnasium, hvor de blev mødt med en dybt nedladende adfærd fra en gruppe højtråbende, provokerende elever. Ministeren blev blandt andet kaldt for en luder.

Oprindeligt var ministeren mødt frem for at diskutere demokratisk dannelse, men inden hun overhovedet kom i gang, endte besøget med brølen og hujen i en aggressiv atmosfære, fordi eleverne hellere ville protestere imod fraværsregler, som betyder man skal møde til tiden. Desværre uden indgriben fra en skvattet rektor, der blot så passivt til, imens hans hujende og larmede elever, hvor 30 procent er indvandrere, opførte sig dybt respektløst.

Her kunne man med rette forvente, at skolen ville tage hånd om episoden og lære eleverne om respekten for demokratiet og dets spilleregler. Men tilsyneladende er intet hændt. Ej heller gennem sanktioner eller konsekvenser overfor de elever, der gik til angreb på ministeren.

Det er rystende, at et dansk gymnasium har ledere, der reagerer så svagt, når elever begår grove brud på vores demokrati og traditioner. De burde mande sig op og forsvare de grundlæggende værdier om et frit og fredeligt Danmark.