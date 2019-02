Debat: Er den danske folkeskole en rumfærge på vej til at brænde op?

Svendborg Kommunes skolechef, Nanna Lohman, varslede for nylig massefyringer af 26 folkeskolelærere, fem pædagoger og tre pædagogiske assistenter, blandt andet på grund af besparelser og faldende børnetal. Samtidig bryster kommunen sig dog af at sætte ro og livskvalitet i centrum for eksempel med Cittaslow-certificering. På kommunens hjemmeside fremgår blandt andet at:

"Målet med Cittaslow er at fremme det gode liv ved at udbrede Slow Food filosofien til både hverdagslivet og bystyret i medlemsbyerne. Målet med Cittaslow er at øge livskvaliteten ved at arbejde for at fremme værdier som kvalitet, bæredygtighed og lokale produkter. Værdier som i dag ofte er underlagt moderne værdier som effektivitet, kvantitet og ensartethed."

Jeg kunne godt tænke mig at spørge Nanna Lohman, hvordan hun i disse dage omsætter Cittaslow-idealerne på folkeskoleområdet. Det ser ud til, at der findes iboende konflikter mellem besparelser og kvalitet i de ender som Nanna Lohman skal have til at mødes. Jeg vil her påpege det katastrofale potentiale som denne form for målkonflikter rummer, ved at drage en parallel til mit eget fagfelt, "menneskelige faktorer og systemsikkerhed". Jeg vil derfor starte med at introducere et af kardinalpunkterne i historien, som har været med til at skabe den forståelse af (u)sikre systemer, som vi kender dem i dag.

NASA, den amerikanske rumfartsorganisation, mistede i januar 1986 rumfærgen Challenger, da den eksploderede kort efter en opsendelse. Naturligvis blev ulykken undersøgt til bunds og årsagerne søgt klarlagt. Foruden den officielle undersøgelse udkom blandt andet bogen "The Challenger Launch Decision" i 1996, et omfattende værk forfattet af den amerikanske sociolog Diane Vaughan.

Vaughan havde brugt ni år på at studere ulykken ikke kun fra et teknisk synspunkt, men i højere grad fra et organisatorisk perspektiv. En af hendes konklusioner var, at fejlagtige beslutninger forud for opsendelsen af rumfærgen (set i bakspejlet) var formet af faktorer som organisationens historie, konkurrence, mangel på ressourcer, bureaukratiske procedurer, magt, regler og normer, hierarki, kultur og informationsmønstre.

Af undersøgelserne opstod slogannet "faster, better, cheaper", som skulle komme til at karakterisere NASA og deres forsøg på at opnå succes med alle disse tre træk på samme tid; nemlig at gøre alting hurtigere, bedre og billigere. Det blev af Vaughan samt en række andre prominente navne indenfor sikkerhedsvidenskab og sociologi karakteriseret som umuligt at indfri alle tre målsætninger, på en og samme tid. De konkluderede, at der således fandtes et iboende katastrofalt potentiale hos NASA.

I februar 2003 gentog historien sig selv, da NASA mistede rumfærgen Columbia. Dette blev begyndelsen på enden for NASAs rumfærgeprogram. Det lod sig ganske enkelt ikke gøre at garantere kontrol over rumfærgeoperationerne, i det politiserede miljø som NASA eksisterede i og med de ressourcer, de havde til rådighed.

"Faster, better, cheaper" duede ikke, og NASA tog konsekvensen.

Hvad har NASA med den danske folkeskole at gøre?

Organisationens historie, konkurrence, mangel på ressourcer, bureaukratiske procedurer, magt, regler og normer, hierarki, kultur og informationsmønstre blev udpeget som faktorer, der ledte til NASAs tab af rumfærgerne. Jeg vil påstå, at de samme faktorer kan identificeres i den danske folkeskole i dag.

Disse komplekse organisatoriske samspil vil dog næppe munde ud i grandiose katastrofer, som dem vi oplevede da rumfærgerne forulykkede. Men vi vil nok opleve en gradvis degradering af uddannelseskvaliteten i folkeskolen og en udvanding af oplevelsen af en god skolegang. Det være sig socialt, menneskeligt og fagligt. Fordi det sker gradvist, er der nok desværre også basis for en langvarig fastholdelse af illusionen om, at "faster, better, cheaper" lader sig gøre her i den danske folkeskole.

Naturligt nok er komplekse organisatoriske systemer, som NASA og folkeskolen "optimeret på kanten af kaos". Det vil sige, at der løbende "eksperimenteres" med balancen mellem lønsomhed, effektivitet og tilfredsstillende resultater.

Man kan kun spekulere over, hvordan de eksperimenter, vi er vidne til i disse dage, vil manifestere sig, og hvad det vil komme til at betyde med tiden. Jeg tror, at håb, drømme og ambitioner for folkeskolen vil briste. Det forekommer ganske enkelt at være en eventyrfortælling forfattet af politikere og embedsværket, når man fremfører ideen om, at personalet i folkeskolen fortsat kan og skal have overskud til at levere kvalitet, og det som børnene har behov for. Ihvertfald hvis børnene skal accepteres og behandles som individer med forskelligheder og individuelle behov og ikke blot skal reduceres til noget, der minder om ensartede tandhjul i en maskine.

Hos NASA var normerne for acceptabel adfærd og tilfredsstillende resultater gradvist degraderet over en årrække forud for tabet af Challenger med økonomisk pres som en helt central driver. Måske er vi på samme måde ved at erodere en samfundsinstitution, som spiller en så fundamental og væsentlig rolle for dannelsen af vores børn. Måske tror vi på, at det er en givet nødvendighed, der skal til for at sikre driften af den samfundsøkonomiske maskine. Jeg tror blot, at der er tale om en skræmmende konsekvens af kortsigtede målsætninger og handlinger, som der er dømt til fiasko.

Tilbage til spørgsmålet til Nanna Lohman: Hvordan omsætter hun i disse dage Cittaslow-idealerne til politik på folkeskoleområdet? Føres der konsistent og kompatibel politik for en kommune, som bryster sig af at have ro og livskvalitet i centrum?

Måske er Svendborg Kommunes politik på uddannelsesområdet stille og støt på vej ud over en kant, hvor elever og lærere bliver tabt i et fejlagtigt forsøg på optimering? Måske klinger ordene bag Cittaslow-idealerne flot hos kommunens marketingsafdeling, men hult i resten af kommunen?