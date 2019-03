Debat: Er Svendborg Kraftvarmeværk et miljø- og økonomisk problem?

Synspunkt: Den fornemmelse kan byens borgere godt få, når man læser Fyns Amts Avis søndag den 10. marts og lederen af David Bernicken fra 11. marts.

Vi starter med miljøet. Her skriver Bjarne Olsen, at brænde ting af for at få varme var noget man gjorde i stenalderen. Det udsender både giftstoffer og CO2, men går man over til varmepumper, så har man nul CO2-udslip og ingen sundhedsskadelig udledning. Det må man jo give manden ret i, men det løser jo ikke alle problemer blot at starte en varmepumpe. Selve ideen lyder jo indbydende, men en smule ensporet.

Affaldet forsvinder jo ikke, fordi man installerer en varmepumpe. Vi vil tro, at selv Bjarne Olsen har affald fra husholdningen og hjemmet generelt. Så hvad gør Svendborg med affaldet i fremtiden. En løsning kunne vel være at køre det til afbrænding i Odense. Her mener vi, at den løsning vil medføre et meget større miljøproblem for samfundet.

I året 2018 modtog vi på kraftvarmeværket fra Ærø, Langeland og Svendborg Kommune 35.400 ton affald. Det blev leveret af, hvad der svarer til 10334 lastbiler.

10334 lastbiler, som hvert år skal køre fra Svendborg til Odense og tilbage igen. Det bliver i runde tal til 47 lastbiler hver arbejdsdag. En lastbil udleder meget CO2, så hvor ligger miljøbesparelsen?

Afbrænding af affaldet på Svendborg Kraftvarme foregår under stor miljømæssig kontrol, og vi er stolte over at kunne sige, at vi stor set aldrig, som et af de få værker i Danmark, har nogen overskridelser på vores miljømålinger - røgfanen, der kan ses komme ud af skorstenen, er faktisk kun vanddamp.

Svendborg Kraftvarme er i dag 20 år og selv om det i sin tid blev dyrere at bygge end man regnede med, har varmen, som fjernvarmekunderne i Svendborg har modtaget fra kraftvarmen, altid været billigst set i forhold til den varme, fjernvarmen selv har kunnet producere på sine olie/gaskedler.

Af artiklerne kan man få en fornemmelse af, at kraftvarmeværket lukker i 2024, men er det nu også sandheden? På byrådsmødet 29. maj 2018 kan man læse, at Svendborg Byråd indstiller, at Svendborg Kraftvarmeværks aktiviteter ikke bør forsætte efter 2024 i kommunalt regi, medmindre ændrede rammevilkår tilsiger forsat drift. Beslutningen hindrer jo ikke en anden part i at købe værket for at drive det videre.

Inden Svendborg Byråd tog beslutningen, fik man rådgivningsfirmaet Cowi til at udarbejde en rapport om Kraftvarmens tilstand, og her kom det frem, at det var i god stand og ville kunne køre frem til år 2039. I 2024 er kraftvarmens gæld betalt, og man vil derfor kunne sælge varmen meget billigere, end man gør i dag. Affaldskunder i Svendborg vil komme af med affaldet væsentligt billigere end i dag.

Alt, hvad der lyder til at være billigere, lyder altid klingende. Men det bør nok ses i et større perspektiv.

Så fjernvarmekunder, tænk jer godt og grundigt om inden generalforsamlingen 21. marts 2019. Skal man stemme for at få verdens største varmepumpe med en masse usikkerhed, eller skal man forsætte med det sikre, indtil anden teknologien er tilstrækkelig udviklet til at tage over.