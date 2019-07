Læserbrev: På en uge har unge skabt et affaldsmekka i Roskilde, bestående af over 2000 tons diverse dåser, tomme lattergaspatroner, telte, luftmadrasser, soveposer, personligt affald, osv. osv. Det vil tage cirka tre måneder at rydde op og prisen forventes at blive i nærheden af otte millioner kroner. En pris, der vel og mærke ikke er inkluderet i billetten til festivalen. Størstedelen af affaldet vil blive brændt af på forbrændingen. Den del, der ved forbrænding udleder for mange giftige stoffer (det være sig blandt andet luftmadrasser), vil blive kørt til deponi - hvilket vil sige, at det vil blive gravet ned i jorden!

Og de unge er flintrende ligeglade - intet kunne rage dem langsommere.

Vi ser fra tid til anden indlæg i de debatvenlige medier, hvor unge skribenter går til angreb på den ældre generation og klandrer os for at efterlade en planet i miljøkrise. Når man ser hvad unge er i stand til at generere på få dage og med et ligegyldigt skuldertræk bare efterlade, så udhules den øvrige debat jo fuldstændigt. De unge og bekymrede skribenter bliver malet op i et hjørne af deres aldersfæller og retter skytset den helt forkerte vej.

Med fare for at generalisere - for det gør jeg jo nok, så vil svineriet efter Roskilde Festivalen og den efterfølgende miljøbelastning, håndteringen vil medføre, fremstå som et symptom for den unge generations lidt klatvise holdning til miljøet. For når alt kommer til stykket, tømmermændene er for store, og festen er forbi, og mor og far ikke lige er i nærheden, så vil de unge jo helt åbenlyst give fanden i det miljø, de ellers så fint prøver at stå til måls for, i deres få politisk korrekte øjeblikke under studenterhuens smalle skygge.

Miljøet er vores alles ansvar - nu må de unge snart prøve at tage deres egne formaninger seriøst. Også når de har hovedpine.