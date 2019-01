Debat: Er Martin Henriksen virkelig det værste vi har?

Læserbrev: Når Josephine Nørring, skuespiller fra KBH, med midlertidig adresse i Brechts hus her i Svendborg, sætter ord på sine tanker om "hvorfor vi slås", så er det med fingrene direkte pegende på DF, og alle deres vælgere ... og med de afsluttende ord fra hendes side: "Martin Henriksen, DF, er det værste Danmark har", er man slet ikke mere i tvivl; dem til højre for midten er slemme. DF og deres tilhængere er det værste Danmark har.

Jeg ville have afsluttet her, for det om noget, beviser hvorfor nogen slås. Men det ville være ærgerligt ikke at komme med lidt bemærkninger til indlægget og Josephines tilgang til de mange danskere, der naturligvis er enige i Dansk Folkepartis holdninger.

En snak med en ung studerende her i juledagene viste desværre, hvad vi godt ved: På flere af landets uddannelsesinstitutioner prædiker lærerne for venstrefløjspolitiske holdninger og legaliserer dermed en tilstand af lovlighed, når unge med meninger, der går den anden retning, nedgøres.

Der starter det, som sætter spirerne til polariseringen, som helt sikkert skaber flere slagsmål.

Det værste, Danmark har, er fængsler fyldt med godt 50 procent af folk med fremmed herkomst. Det værste, Danmark har, er folk med anden etnisk herkomst end dansk, som prædiker terrorisme fra moskeenerne. Det værste, Danmark har, er etniske friskoler, der misbruger systemet, og lukkes på stribe, fordi de også prædiker mod dette land. Det værste, Danmark har, er brune piger, der føler sig krænket over en dansk sang. Det værste, Danmark har, er de milliarder, der bruges til sociale udbetalinger, til folk som formår at snige sig uden om at bidrage til dette lands økonomi.

Delte meninger kan skabe slåskampe, Josephine, så det må være et spørgsmål om, hvordan vi stiller os over for hinanden med hver vores budskab, og så lader det dejlige danske demokrati afgøre, hvordan vi forholder os til de forskelligheder vi har.

Jeg prøver at forstille mig din modpol, siddende i Brechts hus og "skrive mod dig". Jeg er sikker på, det ville skabe lidt røre i andedammen, men jeg ønsker faktisk at være åben over for jer begge, og håber I vil respektere hinandens forskellige tilgange til de udfordringer landet har uden at slås eller opfordre andre til at gøre det, i jeres hellige navn.