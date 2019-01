Læserbrev: Under gennemgangen af den under min juleferie akkumulerede avisdynge har jeg med stigende forundring læst, at en kvindelig ansat ved CBS offentligt har erklæret, at hun føler sig krænket af, at vi synger "Den danske sang er en ung blond pige". Under læsningen fik jeg oparbejdet en sådan vrede mod de to hovedpersoner, at jeg gik til pc'ens taster og forfattede et arrigt læserbrevsudkast.

Jeg har den selvcensurerende vane at lade mine læserbrevsudkast hvile mindst natten over uanset emnet, om det så er et brev til mandagsbagsidens sprogdoktor. Det er nok derfor, så mange af dem forbliver i skrivebordsskuffen eller havner i papirkurven.

Næste dag googlede jeg med indgangsordene: Krænket af "Den danske sang -", og straks var der en lang artikel, som jeg udskrev og studerede omhyggeligt. Heraf fremgik det, at episoden var et par år gammel. Det tog noget af luften af ballonen, for meget kunne være sket i den mellemliggende tid. Og flere ganges gennemlæsning kølnede i nogen grad min vrede, men fjernede den ikke. Den nåede vel graden, man kan kalde uvilje. For jeg synes stadig, de to hovedpersoner handlede forkert.

For der er jo i Hoffmanns digt ikke antydning af diskrimination eller hyldest til nogen ung, blond pige. Digteren har ganske enkelt fundet vor danske sang så lys, glad og ungdommelig, at han i sin søgen efter et passende symbol har fundet den unge, blonde pige snublende nær. "Hvad ellers?" må jeg spørge.

I mine øjne kan enhver, uanset køn, alder, hud- eller hårfarve, nationalitet, etnisk baggrund, religiøs eller seksuel observans af fuld hals synge med på Hoffmanns sang til Carl Nielsens dejlige og særdeles sangbare melodi.

Det synes jeg, de højlærde ved et af landets fornemste og mest velrenommerede læresteder burde have kunnet se. Deraf min uvilje.