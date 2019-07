Debat: England og Skotland eksisterer stadig - endda et besøg værd!

Læserbrev: Min datter Lene og jeg har lige gennemført en 10 dages tur med Gislev til Skotland og England - begge viste sig fra den smukkeste side med store oplevelser på den flere tusinde kilometer lange tur, der også inkluderede sejlads fra Amsterdam til Newcastle og retur med DFDS' store og flotte skib på næsten fladt vand og dejligt vejr på hele turen. Dronning Elisabeths royale Yacht "Britannia" var virkelig et besøg værd i sin velholdte stand i Edingburgh havn. Men også en meget synlig standsforskel ombord!

Kæmpeborgen "Edinburgh Castle" med de skotske kronjuveler og museum er unik, mens pladsen for tattooet var mindre end i 1965, da jeg sammen med Københavns Politiorkester var til tattoo - inviteret af Glasgow Politi. Vi (cirka 50 mand) var inviteret til at deltage, men de ældste politifolk mente sig ikke kapable. I stedet oplevede vi noget af en katastrofe, da man ville demonstrere den berømte Aston Martin fra James Bonds første film. Pladsen er skrånende, og en let regn havde passeret, da bilen med en testkører kom med stor hastighed kører gennem den berømte port på borgen. En "laber larve" gik samtidig tværs over pladsen, og meningen var, at køreren skulle fange kvinden i hvid spadserdragt, men bilen skred ud og kørte ind i trætribunen fyldt med tilskuere og styrtede sammen. 2 blev dræbt, mens mange blev sårede. Flere ambulancer kørte ind på pladsen, men så fortsatte tattooet. Tribunen er i dag opbygget i stål og fylder mere end tidligere og dermed et mindre areal til optræden. En festlig skotsk aften med spisning er også værd at nævne, men ellers gik turen videre langs vestkysten til Wales og kæmpeborgen Caernarfon, (museum med film af prins Charles kroning til prins af Wales etc.); en meget smuk togtur med gammelt lokomotiv og vogne til skifferbrud på bjerg.

Så til Liverpool og et stort Beatles-museum med mange besøgende. Meget apropos opstod Beatles den 6. juli for 62 år siden. Jeg husker tydeligt den vilde diskussion, der var dengang.

"Stop for det negermusik" lød det gerne, men der var mere substans end som så, hvilket det store museum også var et bevis på. Museet ligger ved havnen, hvor der også var opstillet gamle køretøjer fra 1800-tallet. Blandt andet forløberen fra de to-etagers londonbusser. Bussen her var lille og havde en stige til taget og plads til måske 10 personer. Exceptionelt var den dampdrevne bus med høj skorsten forsynet med skivebremser på forhjulene og med små damprør til bremsklodser!

Så til Yorkshire - også kaldet vikingebyen, hvis ældste del er fra 1500-tallet. Et fantastisk vikingemuseum findes med gondoler til tre personer og fin lyd indbygget i gondolen på dansk og andre sprog. Man kører langsomt forbi udstillingens delvis levende figurer i fuld størrelse under deres gøren og laden, mens de taler "vikingesprog" og er iført påklædning fundet ved udgravninger inklusiv værktøj og våben, skeletter og så videre. Virkelig et besøg værd. Når man så betænker, at det var danske vikinger, der drog ud omkring 750 og grundlagde dele af England og endda gav landet navn, er der en ekstra pondus over en virkeligt godt museum.

Vikingebrødrene Dan og Angel gav nemlig jfr. den gamle danmarkshistoriebog for "Forskolebørn" henholdsvis Danmark og England deres navne: DANs Mark og ANGEL England, der i dag er angel-sachsisk. Angel er landområdet syd for Flensborg mod Hamborg, og sammen med vikingerne fra Friesland, Slesvig, Sønderjylland og Sachsen, erobrede de England..