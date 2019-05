Debat: En sydfynsk stemme i Europa

Læserbrev: Med kort tid til valget af EP-kandidater, vil jeg gerne anbefale at stemme på Henrik Noes Piester.

Henrik er vokset op på Sydfyn, har uddannet sig i København, fået sin faglige ballast ved at arbejde i København og Bruxelles. Han er med familien flyttet tilbage til Sydfyn.

Ved at stemme på Henrik får du en engageret mand, som vil samarbejde bredt for at sikre vores fortsatte frihed og velstand, som vil være med til at løse de udfordringer, Europa står overfor med de ydre grænser, med indvandring, terror og en voksende usikkerhed for fremtiden.

Jeg har set, hvordan Henrik har fået sine holdninger til klima igennem i store forsamlinger, så Henrik arbejder for en bæredygtig fremtid, hvor ny teknologi og klimavenlige løsninger står højt på dagsordenen. Hvis du vil have en venlig, vidende og veluddannet person til at repræsentere dig i Europa-Parlamentet så stem på Henrik Noes Piester - en fynsk stemme i Europa.