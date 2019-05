Debat: En stærk sydfynsk stemme i Folketinget

Læserbrev: Indenfor en kort årrække vil Svendborg og Langeland kommuner stå og mangle et stort antal social- og sundhedshjælpere/assistenter. Svendborg vil mangle cirka 600 og Langeland vil mangle cirka 160 gode stabile empatiske sosu'er, som skulle være der for at varetage vores ældre medborgere.

Den store udfordring er ændringer i demografien samt det faktum, at mange ældre sosu'er går på pension. Der bliver flere ældre, og der er i nærmeste fremtid ikke så store årgange at rekruttere fra. Det er dog vigtigt, at vi tager vare på dem, som har skabt det gode samfund, vi lever i, og at der gøres en indsats for at fylde op på sosu-skolerne med henblik på at sikre fremtidens velfærd.

For at øge interessen for faget, og for at give faget en tiltrængt anerkendelse, vil socialdemokratiet stille forslag om, at sosu-elever skal have elevløn under hele uddannelsen og ikke nøjes med SU som nu. Det kan en voksen ikke leve af, og det afholder mange fra at søge ind på uddannelsen.

Der skal afsættes mere værdig tid til at udføre de visiterede ydelser. Netop det budskab har folketingskandidat Bjørn Brandenborg (S) flere gange argumenteret for ved sydfynske uddannelsesinstitutioner, og blandt andet derfor er det vigtigt, at vi får en lokal sydfynsk stemme som hans ind i Folketinget. Ellers ender det med, at der ikke bliver uddannet nok sosu'er i tide.

Vores ældre skal vi værne om, og de må ikke lades i stikken under hensyntagen til kyniske besparelser. Derfor skal forslaget gerne stemmes igennem med en lokal stærk sydfynsk stemme.