Debat: En løgn bliver ikke sand af at blive gentaget

Læserbrev: At Dansk Byggeri skulle bryde trepartsaftalen, eller at vi anbefaler vores medlemmer at oprette korte aftaler om praktikpladser, er simpelt hen taget ud af den blå luft. Beskyldningen, der bliver luftet med jævne mellemrum af 3F, kom denne gang fra formand for Byggegruppen i 3F, Kim Lind Larsen, i et indlæg her i avisen 2. september. Men det bliver den ikke mere sand af. Og vi er ærlig talt godt trætte af, at 3F ved enhver given lejlighed taler erhvervsuddannelserne og arbejdet i bygge- og anlægsbranchen ned, uden at der er hold i påstandene.

I Dansk Byggeri har vi én anbefaling til virksomhederne, når det gælder lærlinge: tag så mange som overhovedet muligt, gerne en til - og helst i hele uddannelsesperioden.

Men hvis den lille håndværksmester, som kun kan se et par måneder frem i ordrebeholdningen, ikke tør binde an med en lærling i mere end et år eller to, så er vi glade for, at hun springer ud i det og ansætter en. Og det samme med virksomheden, der har tre lærlinge og overvejer at tage en til - men kun i halvandet år, fordi en stor ordre udløber der.

De korte aftaler skaber flere praktikpladser. En spørgeundersøgelse fornylig viste, at fire ud af 10 bygge- og anlægsvirksomheder vil tag færre eller ingen lærlinge, hvis de korte uddannelsesaftaler bliver afskaffet. Det, synes vi, vil være den helt forkerte vej at gå.

De forskellige typer af praktikpladsaftaler, vi har i dag, er med til at skabe fleksibilitet for virksomhederne og sikre, at rigtig mange lærlinge bliver i vores branche. Selv vores virksomheder kan blive bedre, men der er bestemt ikke noget at skamme sig over. Knap 14.500 unge er i praktik i en virksomhed i bygge- og anlægsbranchen lige nu. Det svarer til 22 procent af alle elever på samtlige erhvervsuddannelser. Og det selv om branchen kun beskæftiger syv procent af alle i Danmark.

Men vi skal have endnu flere i gang, og vi skal skabe den størst mulige tryghed, også for de elever der har en kort uddannelsesaftale. Det kræver et godt og tillidsfuldt samarbejde - mellem erhvervsskoler, virksomheder og de svende, der går sammen med lærlingene ude på byggepladserne og som har en forpligtelse til at tage sig ordentligt af dem. Det bør være en fælles sag.

Alle har et ansvar, og mudderkastning er ikke løsningen.