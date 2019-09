Debat: En lille leg, der ikke kun hører barnelivet til

Imitation er en del af vores måde at identificere os på, en strategi til at finde ud af hvem vi er, og hvem vi hører sammen med. Mennesket er som bekendt et flokdyr, men vi har også en individuel fri vilje. For nylig oplevede jeg en situation, hvor det var så som så med den frie vilje, jeg brugte den i hvert fald ikke selv, jeg imiterede blot alle de andre, uden i øjeblikket at reflektere over handlingens relevans.

Jeg legede selv "Kongens efterfølger", men lagde ikke mærke til det, eller havde begreb om, hvem der agerede konge - hvilket retrospektivt virker temmelig fjollet. I situationen optrådte jeg som fodgænger i en storby, og ligesom mine med-fodgængere skulle jeg krydse vejen via det optegnede fodgængerfelt, hvilket forekommer som en meget enkelt handling jeg ikke tidligere havde forestillet mig kunne indeholde et dilemma. I første omgang handlede jeg ud fra min fornuft, efterfølgende blev denne dog fortrængt, hvilket gjorde situationen usandsynlig latterlig. Jeg trykkede på knappen, hvis funktion er at forvandle den røde mand til grøn. Umiddelbart efter trykket, valgte de andre fodgængere blot at krydse vejen uden videre. Det forbavsede mig, men på trods af min holdning til, at deres handling var forkert, fulgte jeg efter. Dagene efter var denne pludselige og faktisk ulovlige handling, udført af mig, blevet til en vane. Jeg valgte gang på gang at krydse vejen med de øvrige fodgængere, på trods af, at den grønne mand endnu ikke havde vist sig. Hvorfor lod jeg mig påvirke af andre mennesker til at udføre så dum en handling, når reglerne for fodgængere er så simple? Svaret er, at jeg var blevet til en lille dum gnaver.

På ganske kort tid var jeg blevet overmandet af lemmingeffekten, hvor man ukritisk automatisk følger strømmen og gør det samme som de andre. Som om det ikke var tåbeligt nok at krydse vejen for rødt lys, så fortsatte jeg med at trykke på knappen, som om dette automatiserede tryk kunne give mig aflad for en tåbelig fodgængerkultur, for det gjorde alle de andre jo.

Efterfølgende kan jeg undre mig over, hvorfor jeg vælger at optræde som en medløber, når jeg godt ved, at man skal blive stående og afvente knappens virkning og derefter gå over for grønt. I mit eget lille ræsonnement kommer jeg frem til, at der nok ikke var noget trafik, at det var mest praktisk, at der ikke var nogen grund til at vente. Men det understreger så bare det latterlige i, at jeg alligevel valgte konsekvent at trykke på knappen. Jeg imiterer, jeg plagierer og jeg kopierer, men jeg er ikke den eneste. Jeg er ikke den eneste fodgænger, som bliver påvirket til at krydse, når der krydses kan. Men hvorfor? Hvorfor er vi så letpåvirkelige? Hvorfor tør vi ikke altid stå ved det, vi selv mener er rigtigt? Er det en slags tillidserklæring til vores medmennesker? - at man stoler på dem, der er hurtigst til at tage en impulsiv beslutning og krydse vejen, eller glemmer vi bare at bruge hovedet?

Menneskets adaptive evne er uundværlig i mange sammenhænge, det har vel groft set sikret artens overlevelse og eksistens. Hvis denne tilpasningsevne bevirker, at vi gang på gang efterligner hinanden i uhensigtsmæssige sammenhænge, kan denne egenskab så have den modsatte effekt? - det synes jeg er tankevækkende. I det tilfælde jeg refererer til, er det umiddelbart ganske harmløst, men der er også mange tilfælde, hvor menneskets imitation og adaption uden kritisk refleksion og perspektiv ikke blot er uhensigtsmæssigt, men altafgørende skadelig. Kongens efterfølger er en herlig leg, men man behøver ikke gå med hovedet under armen. Rød mand stå, grøn mand gå.