Debat: En julefantasi

Læserbrev: Pernille Vermund fra partiet Nye Borgerlige foreslår på Facebook, at de kriminelle flygtninge, der skal huses på øen Lindholm, skal have serveret fed dansk flæskesteg. Men det er nu lidt svært at se, om hun mener det i spøg - eller alvor?

Men Pernille har - nok uden selv at være klar over det - utvivlsomt "løst" problemet med de kriminelle flygtninge, der ikke kan komme hjem.

Forslag: Start med "svineriet" allerede på Kærshovedgaard denne jul. Anden må blive en anden gang.

Kun en tåbe frygter ikke den danske julemenu. Flæskestegen med avec vil utvivlsomt medføre masseflugt fra det tidligere fængsel - og vupti - problemet kan være løst.

Den danske stat sparer derved cirka en milliard kroner på Lindholmcentret, når de uønskede gæster er pist væk - ude af landet.

Lindholm-staldene kunne så i stedet jævnes med jorden til fordel for for eksempel et feriecenter for velbeslåede turister.

For at lette de ubudne gæsters julehjemrejse, kunne de danske hjælpeorganisationer tilpas tilbyde gratis bustransport til grænsen, gerne akkompagneret af Frelsens Hærs hornorkester. Julen er jo - som bekendt - hjerternes fest.