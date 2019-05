Debat: En historie om haren

Læserbrev: Da jeg i aftes gik en tur i vores smukke landskab, mødte jeg en hare. Haren så forskrækket på mig og råbte: "Red mig, stem for mig, jeg har ikke stemmeret."

Selv haren er nu på listen over truede arter.

Stem for klimaet, stem for naturen. Vi kan ikke undvære den, men den kan godt undvære os. Lad os stå sammen med børnene og dyrene, lad os sammen passe på vores fælles arv og tage ansvar for fremtiden.

Er det klimahysteri? Nej, det er sund fornuft og næstekærlighed.

Lad dig ikke lokke af valgflæsk og søde ord om guld og grønne skove. De grønne skove forsvinder med rivende fart, og hvad er guldet værd, hvis klimaet går amok?

Nu har du chancen for at gøre noget, der virker. Det er nemt. Sæt et kryds på en kandidat eller et parti, som vil handling nu, konkret og målbart med bindende love.

Red haren, viben, bierne og børnene - stem ægte grønt.