Debat: En fornuftig udskiftning af chefredaktøren

Læserbrev: Det er vist ikke så meget bytning af bøger og skjorter, der driver chefredaktør Carsten Olsen til pennen i dagens leder den 25. december 2018.

Efter at være forflyttet (eller forvist) til Nyborg-redaktionen, skal jeg love for, at chefredaktøren viser sit sande ståsted. Der er dog sikkert mange, der har kendt det i forvejen fra hans tidligere hetz mod regeringen og i særdeleshed mod DF, når chancen bød sig. Kan ikke erindre der har været noget imod venstrefløjens standpunkter.

Jeg er sikker på, at chefredaktør Carsten Olsens afgang vil få en positiv indflydelse på Fyns Amts Avis.

En fornuftig beslutning af FAA's ledelse.