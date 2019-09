Debat: En farlig chikane

Synspunkt: For omkring fire-fem år siden havde jeg et møde (dem man som borger kunne få med de ansvarlige i kommunen) med Svendborgs daværende borgmester/direktør med ansvar for kommunens veje.

Jeg forklarede ham, at en af de talrige chikaner, som havde den mest uhensigtsmæssige effekt på afvikling af trafikken, var den i krydset Mølmarksvej/Gyldenbjergsvej. Efter at jeg havde tegnet og fortalt, var hans kommentar, at chikaner faktisk er til for at "chikanere" bilisterne, så de tøver og dermed sætter farten ned.

Sådan en konklusion, mener jeg, må være et klassisk eksempel på det ofte store gab mellem teori og praksis. Det kan se fint ud få papiret, men i praksis bliver bilisterne stresset, hastigheden sat op og det allersidste opmærksomheden henledes på, er faktisk de fodgængere, chikanen oprindeligt er skabt til at beskytte.

Når føromtalte borgmester kan udtale sig, som han gjorde, vidner det om, at han enten ikke er bilist eller helt sikkert ikke kører denne rute i myldretiden. Det kan være en udfordring at beskrive problematikken uden visuelle hjælpemidler, men delkonklusionerne er grundlæggende:

Designfejl (chikanen er meget lang og omslutter tværvejen, og dens tilkommende trafik er derved ofte "fanget" midt i den langsgående trafik. Opdager bilisten tilfældigvis en ventende forgænger, skal han fra den ene side standse midt i chikanen og det øger stressparameteret, da modkørende med forkørselsret i mellemtiden kan være kommet til).

Forkørselsretten er fra den forkerte retning. Hovedtrafikken kommer fra Ole Rømers Vej i rundkørslen ind på Femte Maj Plads, som er forholdsvis kort. Det resulterer i, at den ventende trafik (fra siden med Kvickly-Elgiganten-Harald Nyborg-Jysk-Lidl-HTH med mange flere) kun har fokus på, om der pludselig dukker ny modkørende trafik rundt om bygningen ved rundkørslen på Femte Maj Plads. Da dem med forkørselsret ofte forveksler dette med forkørselspligt og nærmest ræser hen mod dem, som er ved at køre igennem den meget lange chikane, stresser det dem, som ikke har denne forkørselsret. Derfor øges hastigheden af de fleste bilister for at komme hurtigt igennem chikanen, så modkørende ikke generes unødigt.

Alt dette resulterer i, at stort set ingen bilister (med god grund) overhovedet ænser, at der står fodgængere og venter på at krydse Mølmarksvej. I praksis er hovedkonklusionen altså at chikanen, som skulle gøre det mere sikkert for fodgængere at krydse Mølmarksvej ved Gyldenbjergsvej, har gjort det sværere og mere usikkert.

Løsning: Først og fremmest skal chikanen fjernes. Ved at etablere et ordenligt fodgængerfelt, ordenligt oplyst og med farvet asfalt, kan bilisterne nu igen koncentrere sig om fodgængerne, i stedet for modkørende bilister. Ved lov har bilisterne pligt til at standse for forgængere ved et fodgængerfelt, men det nytter ikke noget, hvis de aldrig opdager, at de er der, fordi chikanens design har stjålet deres opmærksomhed (eller hvis fodgængerfeltet er slidt ned til sokkeholderne, så man dårligt aner det eksisterer, som tilfældet er længere oppe af Mølmarksvej - ved Netto og den tidligere Nordre Skole).