Debat: EU er et redskab for den europæiske storkapital

Læserbrev: Mange danskere er blevet skræmt af Trump. De tror, at EU kan være løsningen på de mange problemer. Men EU er ikke løsningen på problemerne.

EU er stærkt på vej mod en egentlig statsdannelse. Inden for de seneste måneder har vi fået det ene udspil efter det andet fra EU-toppen. Det er ikke tanker om et slankere EU eller et EU, der kommer tættere på befolkningerne. Nej, det er forslag om mere magt til EU. Det er for eksempel forslag om:

- En EU-hær- En bankunion- Skrappere krav til kommunernes udlicitering- En overstatslig arbejdsmarkedspolitik.

Det er en illusion, at EU kan udvikle sig til en mere social og grøn union, som for eksempel SF, Alternativet og De Radikale tror.

EU er og bliver et redskab for den europæiske storkapital. Det er ideen lige fra Kul- og Stålunionen i 1950'erne over Romtraktaten i 1958 til den nuværende Lissabon-traktat fra 2009.

Den eneste vej til et mere socialt og grønt Europa går ikke gennem EU, men ved at EU nedlægges, og at de enkelte lande og befolkninger får deres nationale selvbestemmelse tilbage. Selvstændige lande kan så indgå løsninger af de store problemer, som vi står overfor.

For Danmark kan det for eksempel blive et tættere nordisk samarbejde og tilslutning til EFTA.

Hør mere når Rina Ronja Kari, EU-parlamentariker er på Byskolen, tirsdag den 5. marts klokken 19.00.