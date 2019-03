Debat: Du kan hjælpe med til at få renere luft i Svendborg

Synspunkt: Hvordan? Lukning af Svendborgs ressource-afbrændingsanlæg og etablering af stor varmepumpe.

Vi har i Danmark 179 folketingspolitikere, som enstemmigt har besluttet, at fjernvarme bør produceres på store varmepumper baseret på el fra vedvarende energi. De er også enige om, at vi skal genbruge så meget af vores affald som muligt. Der eksisterer desværre en forældet regnemodel - en samfundsøkonomisk beregning, der ikke er tidssvarende og kulminerer med dette. Det må være let at ændre. Positiv samfundsøkonomi er, ifølge Finansministeriet, ikke en betingelse for at få godkendt et projekt.

Fra næste år skal vi kildesortere cirka 40 procent organisk affald, der skal blive til biogas og gødning. Cirka 30 procent er plastaffald, der skal frasorteres i et fælleskommunalt affaldssorteringsanlæg ved Fynsværket i 2023. Det vil sige, at vi får cirka 5000 ton brændbart affald tilbage ud af de 50.000 ton, vi mindst skal bruge i Svendborg Kraftvarme (SKV). Dette affald skal så transporteres tilbage til Svendborg. Er det klogt?

I tillæg til dette, så udnytter Fynsværket affaldet 50 procent bedre, hvilket også burde give bedre samfundsøkonomi. For to år siden ombyggede man Fynsværket for 240 millioner kroner for at kunne afbrænde det meget syreholdige tyske affald. Det vil tilsvarende blive dyrt at opgradere Svendborgs anlæg i forhold til eksisterende miljøkrav, virkningsgrad, syrebestandighed etc.

Hvis affaldsanlægget lukker pr. 1. januar 2021 vil restgælden i affaldsanlægget være knap 40 millioner. Jeg foreslår derfor, at Vand og Affald A/S bidrager med det første års besparelse (10 millioner kroner), og SKV bidrager med en del af dens besparelse for det første år samt det forøgede energisparetilskud (30 millioner kroner). For det beløb får Svendborg Fjernvarme en grund på 50.000 m2, bygninger som kan lejes ud til omlæsning af affald og oparbejdelse af emballageplast. Der bliver derfor stadig brug for medarbejdere på Bodøvej 15.

Jeg er ikke i tvivl om, at medarbejderne på affaldsafbrændingen har lavet en enorm indsats for redde bagenden på de politikere, der lavede denne fejlinvestering. Nu har vi den enestående chance for at komme videre. Vi kan simpelthen ikke være bekendt at overlade hele opgaven til de unge mennesker, der i fredags var ude og demonstrere for klimaet.

Fordele ved lukning:

Jeg og den nuværende fjernvarmebestyrelse er enige om, at vil skal have en varmepumpe på mellem 15 og 20 MW. Hermed er afskrivningen den samme. Ved lukning af affaldsforbrændingen får vi dog et langt større energisparetilskud og flere driftstimer. Det betyder en væsentlig billigere varme og ingen forsinkelse af projektet, da Dansk Gasdistribution kan gøre indsigelse.

Vi kan halvere den variable pris på fjernvarmen og minimere økonomiske fordele ved at fyre op i de mange brændeovne, der er i fjernvarmeområdet.

Hvert år bruger sundhedsvæsenet i Danmark cirka 39 milliarder kroner på behandling af luftvejsrelaterede sygdomme.

Vi har ingen undskyldning for ikke at komme i gang med recirkulering af affald.

Affaldsanlægget udleder NOx, SOx, arsen, cadmium, crom, kobber, kviksølv, nikkel, bly, PCD, klor, flour og ultrasmå partikler. Ved lukning af SKV reducerer vi CO2 udslippet med 21.500 ton.

Svendborg Kommune har forpligtiget sig til at reducere kommunens CO2-udslip med to procent pr. år. Sidste opgørelse er fra 2016, hvor den var steget med otte procent fra 2015 til ialt 7000 ton.

Kommunalbestyrelsen vedtog for nylig at fremskynde mål for 100 procent vedvarende energi og selvforsyning med 10 år. Her er muligheden for at omgøre tal og bogstaver på papir til handling.

Jeg indgår gerne i en saglig faglig dialog - med hvem end det skulle være - hvis de har argumenter for fortsat drift af SKV.

Hvis dit hus bliver opvarmet med fjernvarme, så kom til Svendborg Fjernvarmes generalforsamling torsdag klokken 17.30 på Hotel Svendborg. Lejere i DOMEA og SAB bør kunne få udleveret stemmesedler af deres bestyrelse.