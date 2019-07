Debat: Drop kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, Hummelgaard

Læserbrev: Lars Løkke Rasmussens blå regering indførte den ene forringelse af de sociale ydelser efter den anden - ikke mindst overfor syge og svage. Ydelse efter ydelse er sænket: tilbagetrækning, dagpenge, efterløn, førtidspension og sygedagpenge.

De troede på, at flere kommer i arbejde, hvis man beskærer ydelserne. Det skal kunne betale sig at arbejde, messede de ved enhver lejlighed. De forstod ikke, at der skal et godt helbred, uddannelse og et hensyn til nedsat arbejdsevne for at komme i arbejde.

De forstod ikke (eller ville ikke forstå), at mennesker gerne vil arbejde. De forstod ikke, at den øgede beskæftigelse var et resultat af konjunkturerne og ikke af deres stramninger af ydelserne. Derfor har de ansvaret for den enormt store børnefattigdom i Danmark. Derfor er det så vigtigt at opjustere ydelserne - i første omgang ved at fjerne kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, som er hovedårsager til børnefattigdommen.

Vores nye arbejdsminister (eller beskæftigelsesminister, som regeringen ydmygende titulerer ham) Peter Hummelgaard har udtalt, at han ikke tror på at lavere ydelser, og Finansministeriets regnemaskiner er vejen til øget beskæftigelse. Det er et første fornuftigt skridt.

Desværre hæmmes hans indsats af, at regeringen først vil have en ydelseskommision til at arbejde i et år, før de vil gribe til handling. Det var den samme metode, Troels Lund Poulsen brugte ved arbejdsmiljøet, og de fleste er vist klar over, hvad der kom ud af den øvelse. I stedet for en syltekrukker har vi brug for konkrete forbedringer.

Hvis ministeren måtte være i vildrede om, hvad der skal gøres, er vi nok nogle stykker med praktisk erfaring fra arbejdsmarkedet, der gerne hjælper med et råd eller to. Vi har skabt grundlaget for en ny regering i troen på, at der kan skabes forandringer på arbejdsmarkedet.